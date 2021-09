AIED presenta 'Teensegno', per la valorizzazione degli insegnanti contro il bullismo e il cyberbullismo

E’ stato presentato stamane, nelle sale della Questura dell’Aquila, Teensegno, progetto per la valorizzazione delle e degli insegnanti contro il bullismo e il cyberbullismo tra teenager.

Un lavoro realizzato dal Consultorio AIED in collaborazione con la Polizia di Stato, finanziato dalla Fondazione Carispaq per fornire ai docenti, dalle scuole materne alle superiori, gli strumenti psicologici e legali per affrontare questa delicatissima tematica attraverso un videocorso che è stato diffuso nelle scuole dall’Ufficio scolastico provinciale.

Teensegno tenta di contribuire alla costruzione e alla diffusione di una cultura della prevenzione inclusiva e orientata verso l'accoglienza e l'uguaglianza, nonché ad una corretta informazione in merito al ruolo, alla responsabilità e al perimetro di azione degli e delle insegnanti.

Questo corso, inizialmente progettato come formazione territoriale in presenza e poi, in seguito alle nuove esigenze dettate dall'emergenza Covid, riformulato come videocorso autoprodotto per una formazione a distanza, intende fornire ai docenti gli strumenti per prevenire, riconoscere e trattare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e vuole definire il ruolo, la responsabilità e il perimetro di azione degli e delle insegnanti, affrontando la questione sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista legale.

Alla presentazione sono intervenuti il Questore dell’Aquila Enrico De Simone, il vice presidente della Fondazione Carispaq Roberto Marotta, la prima dirigente della Polizia di Stato Rosalba Angeloni, responsabile della Divisione Anticrimine, Andrea Pelliccione, commissario capo tecnico psicologo, la presidente di Aied L’Aquila Alessia Salvemme, con la psicologa e psicoterapeuta Daniela Moro e l’avvocata Ilaria Salvemme.

"Si tratta di un progetto particolarmente importante – ha tenuto a sottolineare Alessia Salvemme – per il grande lavoro di rete sul territorio. È fondamentale per un'associazione come la nostra poter contare sul sostegno della Fondazione Carispaq che c'è sempre stata accanto e che, anche questa volta, ha permesso alle nostre professioniste di dare vita a un progetto bello e prezioso per il territorio. Un grazie particolare va alla Polizia di Stato per aver contribuito al videocorso portando contenuti utilissimi per i docenti. Facendo rete si costruisce valore sociale".

"Questo progetto permette di creare un solido rapporto di contiguità tra istituzione e cittadino - ha aggiunto il Questore di L'Aquila Enrico De Simone - promuovendo una cultura di prossimità. Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni che possono essere combattuti soprattutto in un'ottica preventiva, mediante adeguata informazione e formazione".

Un team di Psicologhe e di Psicoterapeute AIED - la dott.ssa Daniela Moro, la dott.ssa Daniela Iacobucci, la dott.ssa Valentina Nanni e la dott.ssa Marilisa Rocchi - specializzate nella Psicologia dello Sviluppo, dell’Infanzia e dell’Adolescenza, hanno realizzato quattro video sugli aspetti psicologici: il primo introduce ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ed è rivolto a tutti gli insegnanti; gli altri tre, invece, sono differenziati in base alle fasce d'età degli alunni. Nel percorso formativo si forniscono sia gli elementi teorici che alcuni strumenti pratici adatti per cercare di dare parola, in classe, a questi fenomeni e limitare le conseguenze di situazioni già in atto. Per la scuola primaria, il video si apre con la lettura di una storia da proporre in aula; per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, invece, i video prendono il via con due diversi contributi delle tiktoker Gaia Maniglio, Caterina Castagna e Claudia La Mantia.

Ma il progetto non si è limitato a questo.

L'avvocata Ilaria Salvemme, dottoressa di ricerca in Diritto penale e responsabile del Servizio Legale AIED, ha realizzato tre video in materia giuridica che sono dedicati alla comprensione della risposta ordinamentale a condotte di bullismo e cyberbullismo e alla definizione della responsabilità dell'insegnante dinanzi ad episodi e condotte reiterate che dovessero manifestarsi a scuola.

Nel video della Polizia di Stato, inoltre, Rosalba Angeloni e Andrea Pelliccione chiariscono il ruolo delle forze di Polizia, di primaria importanza sia nmella prevenzione che in fase repressiva.

Il videocorso è impreziosito dalle illustrazioni, dalle grafiche e da tutti gli elementi che concorrono alla definizione della linea di comunicazione realizzati da Laura Ruggeri e Sabrina Mastropietro.