Barattelli, al via la stagione concertistica con il pianista Francesco Piemontesi

Prende il via la settantaseiesima stagione della Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli” con il recital del pianista Francesco Piemontesi. L’appuntamento è per domenica 3 ottobre presso l’Auditorium del Parco con doppio orario di inizio, il primo alle ore 16,30 e il secondo alle ore 19.

Nato a Locarno, Francesco Piemontesi si è formato con grandi maestri e presto ha ottenuto riconoscimenti internazionali vincendo diversi premi in alcuni dei maggiori concorsi pianistici. Non ha ancora compiuto i suoi 40 anni di età e già vanta una carriera fra le più brillanti con esibizioni in tutto il mondo come solista, in ambito cameristico e con le principali orchestre. Nel 2019 Francesco Piemontesi ha pubblicato un CD intitolato Schubert, Last Piano Sonatas per la casa discografica Pentatone, confermando la sua dote di eccezionale raffinatezza interpretativa abbinata a solide qualità tecniche.

Il programma, perciò, sarà dedicato proprio alla musica di Schubert con capolavori della letteratura pianistica come la Sonata in la minore op. 143 D 784, punto di riferimento nella produzione di Schubert segnando un passaggio importante dalla classicità alle espressività melodiche successive, e la Sonata in do minore D 958, una delle ultime del compositore, suggestiva sintesi della ricchezza armonica, melodica e ritmica di Schubert. Completa il concerto anche un lavoro di Helmut Lachenmann (Stoccarda, 1935) compositore di “musica concreta strumentale”, come lui stesso si definisce, che nel 1956 pubblica “Cinque variazioni su un tema di Franz Schubert”, eseguite per la prima volta l’anno seguente presso la Musikhochschule di Stoccarda. In queste variazioni il tema di Schubert, anche se continuamente riformulato, mantiene il carattere giocoso e gli elementi caratteristici della danza.

L’ingresso al concerto è con prenotazione obbligatoria al 3286765097.

Tutte le informazioni sul sito www.barattelli.it