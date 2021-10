L’Istituto Cinematografico dona trecento libri illustrati per l’infanzia al Reparto Pediatria del San Salvatore

La Biblioteca “Giovanni Tantillo” dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ha donato al Reparto Pediatria del Presidio Ospedaliero Regionale “San Salvatore” dell’Aquila trecento libri illustrati destinati ai bambini di età compresa da 0 a 6 anni, divisi per fascia di età.

Promuovere la lettura come strumento di crescita, sensibilizzando i genitori sull’importanza della lettura ad alta voce nella fascia di età 0-6 anni, d'altra parte, è l’obiettivo che l’Istituto Cinematografico ha inteso realizzare con il progetto Read and Grow! sostenuto dal Cepell, Centro per il Libro e la Lettura e avviato nello scorso mese di marzo.

La convinzione che la promozione del libro e della lettura debba essere estesa e garantita anche in contesti non canonici e la necessità di interagire con le realtà istituzionali e non, presenti nel territorio, sono il presupposto che ha ispirato la collaborazione con il Reparto Pediatria del nosocomio cittadino; l’intento è di offrire al bambino ricoverato o di passaggio, momenti di svago e di benessere attraverso il libro e la lettura.

Stamane, presso il Presidio Ospedaliero Regionale “San Salvatore”, è stato siglato l’atto di donazione alla presenza della Prof.ssa Paola Cipriani, Presidente Onorario dell’Istituto Cinematografico, della Prof.ssa Mercedes Calvisi, Consigliere Delegato dell’Istituto Cinematografico, del Dott. Pierluigi Cosenza, Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, del Prof. Ferdinando Romano, Direttore Generale della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e del Prof. Giovanni Farello, Direttore del Reparto di Pediatria dell’Ospedale dell’Aquila.