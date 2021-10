L’Aquila, riapre il “Salotto virtuale” del Liceo Musicale

Dopo l'entusiasmo suscitato lo scorso anno, il Salotto web del Liceo musicale annesso al Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” apre le porte per la sua seconda edizione.

Un Salotto in cui concertisti e didatti di fama internazionale daranno appuntamento alle studentesse e agli studenti del Liceo Musicale (e a tutti gli appassionati) per rispondere a domande e curiosità sulla musica in generale e sui loro strumenti in particolare.

Fabrizio Meloni (Clarinetto), Rien De Reede (Flauto), Piero Rattalino (Pianoforte) e Attilio Berni (Sassofono) apriranno lo scrigno dei loro ricordi e condivideranno conoscenze e strategie di apprendimento con le concertiste e i concertisti di domani.

Gli appuntamenti sono liberi e aperti a tutti.