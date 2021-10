L'Aquila: il 15 ottobre incontro sul caso Vannini organizzato dall'Aiga

Venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 15.30, presso la sala ipogea del Consiglio Regionale dell'Abruzzo (Villa Comunale) si terrà una tavola rotonda su “Caso Vannini: da colpa cosciente a dolo eventuale", a cura di AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sezione di L'Aquila, con il patrocinio del Consiglio Regionale dell'Abruzzo e dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila.

Apriranno il dibattito Americo Di Benedetto, Consigliere Regionale dell'Abruzzo, Maurizio Capri, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila e Valerio Picchioni, Presidente AIGA Sezione di L'Aquila.

Le relazioni saranno tenute dallo scrittore Mauro Valentini, il quale introdurrà il Caso Vannini, e da Fabio Picuti, che affronterà il tema dell'evento secondo il profilo tecnico – giuridico.

“La tavola rotonda – comunica l’AIGA Sezione di L’Aquila – intende approfondire il complesso tema dei confini tra colpa cosciente e dolo eventuale, prendendo spunto da un noto caso giudiziario. Per questa ragione le relazioni sono tenute da due grandissimi esperti nel campo penalistico e della comunicazione di massa. L'evento, oltre che occasione per lo studio di temi di diritto di stretta attualità, è momento di divulgazione di cultura giuridica: l'incontro, infatti è aperto non solo agli avvocati ma a tutti coloro che vorranno saperne di più sulla vicenda giudiziaria che fa da sfondo al tema”.

Modera la discussione l'avvocato Fabiana Gubitoso.

Mauro Valentini

Giornalista e autore di Mio Figlio Marco. La verità sul caso Vannini, scrive principalmente dicronaca nera e di cinema. Vincitore di premi letterari di rilevanza nazionale, è stato relatore di diversi convegni sul tema della violenza di genere e nel territorio dove vive è punto di riferimento per iniziative di interesse culturale.

Fabio Picuti

Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila. E' stato Pubblico Ministero in noti processi sul sisma aquilano.