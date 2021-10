"Musica ripArte": al via la 47a stagione concertistica dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese

Finalmente la "Musica ripArte" con la 47a stagione concertistica dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese che verrà inaugurata all'Aquila, dal palco del Ridotto del Teatro Comunale "V. Antonellini" alle 18 di sabato 16 ottobre con replica domenica 17 alle 18 a Tortoreto presso l'Auditorium del Centro Congressi Salinello Village.

Per l'occasione, l'Orchestra dell'ISA sarà diretta dal M° Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala, tra i musicisti più rappresentativi del concertismo italiano, che proporrà in veste di solista e direttore una delle pagine più straordinarie e amate della storia della musica, il Concerto per clarinetto e orchestra K.622 di W.A. Mozart che verrà eseguito esattamente nella ricorrenza della sua prima esecuzione, avvenuta 230 anni fa, il 16 ottobre del 1791, poche settimane prima della morte del compositore.

A questa opera, si abbina, ad abbracciare tutta la carriera del genio di Salisburgo, un’opera giovanile e già capace di manifestare tutto il talento e l’ispirazione del compositore: il Divertimento in mi bemolle maggiore K. 113.

Conclude il programma un’altra opera giovanile ma capace di mostrare il precocissimo talento di uno dei più importanti compositori del ‘900: di Benjamin Britten verrà eseguita la Sinfonietta op.1.

Un concerto, dunque, coinvolgente e avvolgente guidato dal clarinettista Fabrizio Meloni, musicista di grande esperienza ed intensità, di casa sui palcoscenici più prestigiosi d’Europa a partire da quello del Teatro alla Scala, amico di vecchia data dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese con la quale ha collaborato in occasione della pubblicazione di due numeri per la rivista Amadeus, in veste di solista e direttore.

Così il direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese il M° Ettore Pellegrino: “Torniamo finalmente a suonare ‘in presenza’ sui nostri palcoscenici. Essere stati due anni, non del tutto fermi, ma lontani dal pubblico, privati del suo calore, della sua spinta e del suo confronto non è stato semplice. Ad ogni concerto registrato in streaming mancava la parte più significativa: la risposta dei nostri ascoltatori e alla fine delle nostre esibizioni il silenzio era assordante e doloroso. Per questo siamo felici di ricominciare con la nostra stagione e con i nostri appuntamenti settimanali all’Aquila, da una palco - quello del Ridotto - dal quale manchiamo dall’inizio di marzo 2020, e in altri centri d’Abruzzo che, come Tortoreto dove saremo domenica, hanno pubblici giovani e molto interessati alla nostra musica. Per ricominciare abbiamo scelto un amico e, insieme, un grandissimo musicista, il M° Meloni che ringrazio fin da adesso per i 2 concerti che ci proporrà”.

Per entrambi i concerti gli ascoltatori possono acquistare il biglietto (Intero Euro 12, Ridotto Euro 10) sulla piattaforma www.i-ticket.it oppure direttamente presso la sede del concerto. All’Aquila il Botteghino del Ridotto sarà aperto a partire dalle ore 16. Si ricorda, inoltre, che per assistere al concerto è necessario il green pass. Per ogni informazione è possibile contattare il numero 0862.411102 o visitare il sito www.sinfonicaabruzzese.it.