Cento anni dalla morte di Achille Accili: il 19 ottobre convegno all’Auditorium del Parco del Castello

Domani, 19 ottobre, in occasione del centesimo anniversario dalla nascita di Achille Accili, nella sede dell’Auditorium del Parco del Castello, con inizio alle ore 11, verrà ricordata la figura del senatore della Democrazia Cristiana.

La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Consiglio regionale, dell’Università dell’Aquila, dell’Amministrazione Provinciale, del Comune dell’Aquila e di Acciano.

Interverranno: Americo Di Benedetto, Edoardo Alesse, Goffredo Palmerini, Fabio Camilli, con la testimonianza della figlia del senatore Maria Assunta Accili, mentre fungerà da moderatore Giampaolo Arduini.

Senatore della Repubblica dal 1968 al 1987, Accili sedette sui banchi di Palazzo Madama per cinque legislature dalla V^ alla IX^ sempre nella Democrazia Cristiana di cui fu anche segretario provinciale a L’Aquila. Achille Accili ebbe anche l’incarico di sottosegretario al Ministero dei Trasporti nel quarto governo Andreotti dal 1978 al 1979. La sua formazione politica iniziò dalla prigionia in Germania quando strinse amicizia con Roberto Lucifredi, Ministro poi della Pubblica istruzione e uomo di governo con De Gasperi. Il senatore, da sempre impegnato nella difesa del territorio aquilano, ebbe un ruolo significativo nella statalizzazione dell’Università dell’Aquila ed in particola dell’ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica).

Nell’occasione sarà ricordato, oltre che dalla partecipazione della figlia Maria Assunta, anche dei figli Domenico, Giulio e Bernadette Accili.