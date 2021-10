Zafferano, il 30 ottobre a San Pio delle Camere l’ottava edizione di “Raccogli, conosci e degusta”

Si terrà dal 30 ottobre al primo novembre a San Pio delle Camere l’ottava edizione di Raccogli, conosci degusta, la manifestazione promossa dal Comune di San Pio e dall’associazione Le vie dello zafferano per conoscere il territorio e le tradizioni locali nate intorno alla semina e alla raccolta delo zafferano.

L’evento, che torna dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dall’assessore al turismo del Comune dell’Aquila Fabrizia Aquilio, dall’assessore all’agricoltura della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, dal sindaco del Comune di San Pio delle Camere, Pio Feneziani, dallo chef stellato William Zonfa e dalla presidente dell’associazione Le vie dello Zafferano Sonia Fiucci.

Al centro della manifestazione ci sarà la secolare raccolta dello zafferano, esperienza alla quale i visitatori potranno partecipare insieme ai produttori locali. Per partecipare all’evento “Raccogli lo Zafferano con noi”, in programma il 30 e 31 ottobre e il primo novembre alle 7, è obbligatoria la prenotazione.

Zonfa sarà protagonista, sabato 30 ottobre alle 11.30, alla tensostruttura davanti al palazzo del Comune, nel centro storico di San Pio, di una dimostrazione gastronimica (a pagamento con prenotazione obbligatoria) in cui proporrà un piatto a base di zafferano e prodotti locali. Seguiranno, domenica e lunedì, altri show cooking a cura degli chef stellati dei ristoranti Lincosta e D.One e dei Maestri gelatai coordinati da Francesca Dioletta.

Sempre sabato, alle 10 e alle 14.30, le guide dell’associazione Majellando accompagneranno i visitatori in un tour in vespa elettrica alla scoperta del territorio, un percorso di 35 km che dai campi di zafferano arriverà fino a Navelli con due tappe al sito archeologico di Peltuinum e all’oratorio di Bominaco. Per il tour in vespa è necessaria la patente di guida B e un’età minima di 21 anni. Il costo è di 35 euro (informazioni al 349 6648985).

Le caratteristiche nutrizionali dello zafferano e il suo impiego nella ricerca farmaceutica per il trattamento di alcune patologie saranno invece al centro di un incontro promosso dall’Accademia medica della Provincia dell’Aquila che vedrà la partecipazione di Franco Marinangeli, primario del reparto di rianimazione del San Salvatore. Lo street food e le degustazioni di birre e prodotti locali arricchiranno la manifestazione. In tutti i ristoranti della zona, inoltre, sarà proposto un menù a base di zafferano.

“Siamo arrivati all’ottava edizione di una manifestazione che ha contribuito a riportare l’attenzione su questo prodotto che stava scomparendo - ha affermato il sindaco Feneziani - E’ grazie a Silvio Salvatore Sarra che costituì la cooperativa Altopiano di Navelli che la produzione e la commercializzazione dello zafferano del nostro territorio è ripresa ed è diventata un’eccellenza”.

“Credo che la tipicità, la qualità e l’eccellenza siano gli elementi su cui l’Abruzzo ha il dovere di investire - il commento dell’assessore Imprudente - Come regione sosteniamo i sindaci dei territori e nel nuovo PSR daremo spazio ai prodotti tipici che rappresentano un valore aggiunto per le nostre aree interne”.