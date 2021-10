Mamme per L'Aquila: "Istituzioni se ci siete battete un colpo"

Un appello alle Istituzioni: "se ci siete, battete un colpo".

A lanciarlo le 'Mamme per L'Aquila' che denunciano come non arrivino risposte alle tante proposte avanzate in questi anni: "se noi segnaliamo delle problematiche - spiegano le attiviste - non è perché ci piace scrivere, ma perché ci sono delle persone, tante, che provano un reale disagio".

"Abbiamo chiesto l'installazione di dissuasori in città, parcheggi a servizio delle scuole senza togliere nulla ai parcheggi per chi viaggia, l'apertura di un Liceo scientifico sportivo, il parto indolore, la scuola internazionale, per non parlare della ricostruzione delle scuole e tanto altro! Abbiamo avuto colloqui con l'universo intero, personalmente, tramite what's app, messanger e chi può ne ha più ne metta. Noi non vogliamo sostituirci alle istituzioni ma sposiamo le istanze dei cittadini in difficoltà per migliorare i servizi".

Purtroppo, le risposte non arrivano e i problemi "si sommano ad altre difficoltà oggettive della cittá".

Dunque, l'appello: "Istituzioni, se ci siete battete un colpoooo; voi siete al servizio del cittadino".