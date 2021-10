Festival "Borghi più belli d'Italia", l'edizione 2022 si terrà in Abruzzo

Si terrà in Abruzzo l’edizione 2022 del Festival dei Borghi più Belli d’Italia, l’evento promosso dall’omonima associazione nata nel 2001 per valorizzare i piccoli centri abitati con meno di 15 mila abitanti esclusi dai grandi flussi e itinerari turistici.

Saranno i comuni di Caramanico Terme e Abbateggio, in provincia di Pescara, a ospitare la manifestazione, giunta quest’anno alla 13ª edizione, svoltasi dal 10 al 12 settembre a Gardone Riviera e Tremosine, in provincia di Brescia, sul lago di Garda.

A presentare l’evento sono stati, in conferenza stampa, Antonio Di Marco, presidente dell’associazione I Borghi più belli d’Italia Abruzzo, il presidente della Regione e l’assessore regionale alle Aree interne, Marco Marsilio e Guido Liris, i sindaci di Caramanico Terme e Abbateggio, Luigi De Acetis e Gabriele Di Pierdomenico, il sindaco di Scoppito Marco Giusti in qualità di membro del comitato direttivo dell’Anci regionale e Massimiliano D’Innocenzo, presidente del Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell'Aquila Dop, in rappresentanza del Comune di Navelli, che parteciperà al concorso nazionale associato al festival, “Il borgo dei borghi”, promosso dalla trasmissione di Rai 3 “Alle falde del Kilimangiaro”.

Sono 316 i comuni italiani che fanno parte del club dei borghi più belli. L’Abruzzo, che ne ne conta 25, ai quali vanno aggiunti anche i 4 del Molise, ha già ospitato un’edizione del festival, nel 2013. All’epoca i comuni coinvolti furono Castel Del Monte, Santo Stefano di Sessanio e Navelli, in provincia dell’Aquila.

L’edizione 2022, che durerà tre giorni, avrà come location principali Abbateggio e Caramanico Terme ma sono previsti eventi programmati che anticiperanno il festival e che si terranno negli altri borghi abruzzesi membri dell’associazione. Il programma, ancora in via di definizione, proporrà convegni, tavole rotonde, esposizioni, mostre, occasioni di promozione della filiera eno-gastronomica locale e tour guidati nei 4 capoluoghi di provincia - L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo - oltre a un grande evento a Pescara in piazza Salotto. Saranno presenti, naturalmente, i sindaci e le delegazioni di tutti i 316 borghi più belli, ciascuno dei quali avrà un proprio stand.

“La manifestazione – ha detto Marsilio – consentirà a decine di migliaia di persone di venire qui a scoprire le nostre bellezze e raccontarle al mondo interno così come le racconterà la città di Navelli che si prepara a rappresentare la Regione Abruzzo nella nona edizione del concorso Kilimangiaro. Si vogliono valorizzare così quei centri montani che hanno una particolare tipicità e il nostro territorio presenta una grande concentrazione, parte integrante della nostra identità”.

“Una vetrina importante a livello nazionale ma direi anche internazionale – ha aggiunto l’assessore Liris – La Regione sposa con grande piacere e coinvolgimento questo tipo di iniziativa. Del resto, accendere i riflettori del nostro Abruzzo sui piccoli borghi significa valorizzare quelle identità e quelle particolarità che sono state salvaguardate negli anni e che devono rappresentare occasione di afflusso turistico e offrire nel contempo la possibilità di trasformare turismo in economia. Realtà marginali che hanno mantenuto nel tempo un patrimonio inestimabile di storia, arte, cultura e tradizioni” .

Come detto, collegato al festival c'è anche il contest della Rai "Il borgo dei borghi", promosso dalla trasmissione Alle falde del Kilimanjaro, nel quale a rappresentare l'Abruzzo sarà Navelli, che dovrà vedersela con altri 19 comuni, uno per regione. Il concorso si svilupperà da metà novembre fino a Pasqua 2022, quando ci sarà la votazione finale.