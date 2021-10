Visite guidate al Mammut, si va verso il tutto esaurito. Ancora pochi posti nei turni serali

I posti per le visite guidate al Mammut, per il 30 e 31 ottobre prossimi, sono oltre 1400, ma con la prima giornata di prenotazioni ci si avvia già al tutto esaurito.

In una nota il Segretariato Regionale per l’Abruzzo fa sapere che c’è ancora qualche decina di ingressi a disposizione, concentrati nei turni di visita serali.

“Come prevedibile il numero di telefono dedicato per prenotare il turno di visita (335 7931230), è risultato costantemente occupato a numerose persone. I più tenaci e pazienti, potranno comunque provare a prendere la linea domani, dalle ore 9 alle ore 17”.

“Considerate analoghe esperienze, l’organizzazione dell’evento ha preferito evitare l’utilizzo di piattaforme online, che troppo spesso vanno in sovraccarico. La scelta di un numero unico per le prenotazioni è stata dettata dalla necessità di evitare confusione o, peggio, sovrapposizioni nei turni di visita. Si ricorda infatti che il Forte Spagnolo, anche se ormai sicuro, dopo il primo lotto di interventi, è ancora un cantiere: questa ragione, unita alle normative anti-Covid vigenti, non ha consentito all’organizzazione di far accedere un numero maggiore di 20 persone a turno di visita, ogni 20 minuti”.

Per questo, compatibilmente con il procedere dei lavori del Castello e l’allestimento del Bastione est, il Segretariato Regionale per l’Abruzzo ed il Museo Nazionale d’Abruzzo, in accordo con la Soprintendenza ABAP per le province di L’Aquila e Teramo, stanno lavorando per promuovere altre iniziative analoghe, così che tutti possano rivedere il Mammut prima del definitivo ritorno alla normale fruibilità di questo straordinario reperto.

Si ricorda a quanti sono riusciti a prenotare la visita guidata, di presentarsi all’ingresso del Forte Spagnolo almeno 15 minuti prima del proprio turno d’accesso, per consentire di svolgere agevolmente le procedure di verifica previste dalla normativa anti-Covid vigente. Se si arriva in ritardo, si perde il diritto di prenotazione e di ingresso.