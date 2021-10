L’Archeoclub Italia compie 50 anni: riconoscimento alla sede dell’Aquila

In occasione del Congresso nazionale di Archeoclub d’Italia - «movimento di opinione pubblica al servizio dei Beni Culturali e Ambientali» - tenutosi a Roma per celebrare il 50ennale della nascita dell’Associazione, la sede dell’Aquila ha ricevuto un importante riconoscimento nazionale per essere fra le tre sedi più numerose d’Italia.

"Vogliamo condividere pubblicamente questo risultato con i nostri soci, «vecchi» e nuovi, senza i quali non sarebbe stato possibile programmare e svolgere le numerose attività che in questi anni ci hanno permesso di sensibilizzare, divulgare, promuovere la conoscenza dei nostri Beni Culturali e del nostro patrimonio ambientale - paesaggistico e, quando necessario, promuovere anche la loro salvaguardia".

"Proseguiremo le nostre attività cercando di coinvolgere sempre più persone in un percorso che possa condurre a una sempre maggiore consapevolezza del grande patrimonio culturale e paesaggistico che possediamo e della necessità di apprezzarlo, curarlo e preservarlo".