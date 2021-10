"Raccontami come era una volta" e "Storia di Anna la pazza": a Paganica nel week end due spettacoli teatrali

Dopo due anni di stop causato all'emergenza covid19, l'amministrazione separata beni di uso civico di Paganica e San Gregorio (Asbuc) torna a incentivare le iniziative culturali a beneficio del territorio.

Due gli appuntamenti, previsti per il 30 e 31 ottobre prossimi, in collaborazione con R(abd)omantica 2021 in tour, il progetto dell’associazione culturale I Guastafeste.

Sabato 30 ottobre, alle ore 18, nella sala parrocchiale di Paganica, andrà in scena Storia di Anna la pazza, spettacolo scritto e interpretato dall’attore Marco Valeri. La valle, il fiume, la luna, il sole, il pozzo, i contadini e tutti i personaggi che si intrecciano nella narrazione compongono un quadro fantastico, ricco di emozioni e colpi di scena. Lo spettatore viene catapultato in un’ altra realtà fatta di colori, suoni, suggestioni dove i sogni non hanno fine.

Domenica 31 ottobre, dalle ore 15, alla Stalla del duca, centro civico nella villa comunale di Paganica, appuntamento con Raccontami come era una volta, con interviste agli abitanti. Il progetto di Rabdomantica è infatti un cammino di ascolto alla ricerca di storie e testimonianze, di narrazioni legate al mondo contadino, a tempi andati.

Intervistare, fermarsi a parlare senza fretta con figure ancestrali, arcaiche, personaggi estranei ai ritmi frenetici del nostro mondo, che donano il loro bagaglio di vita carico di tradizioni vere e proprie ricchezze dentro le mura domestiche, valori umani da ascoltare e coltivare con rispetto, un ritorno alle radici da raccontare con taccuino e matita.

Gli spettacoli si svolgeranno in osservanza delle normative anti-covid.