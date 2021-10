Torna ESSAI, la rassegna di cinema d'autore targata L'Aquila Film Festival

Torna la rassegna di cinema d'autore Essai, realizzata da L'Aquila Film Festival all'interno delle attività finanziate dal Progetto Restart del Comune dell'Aquila.

Due prime "pillole" i prossimi 29 e 30 ottobre all'Auditorium del Parco: il film polacco "Corpus Christi" di Jan Komasa, tra i film più acclamati dell'ultimo anno, e l'israeliano "Se questo è amore" di Maya Sarfaty.

Il primo racconta la storia del ventenne Daniel (Bartosz Bielenia) recluso in un centro di detenzione per giovani a causa di un crimine commesso. Il giovane vive una profonda trasformazione spirituale, che lo porta sulla strada della fede e ad un’importante decisione: intraprendere la formazione in seminario per diventare sacerdote. Il suo oscuro passato, però, non gli permette di coronare questo suo sogno da fedele, ma il suo credo è più forte di ogni imposizione. Rilasciato in libertà vigilata, Daniel decide di seguire la sua aspirazione e la chiamata di Dio; indossati gli abiti sacerdotali, il giovane inizia ad amministrare la parrocchia di una piccola comunità.

Il secondo è un documentario che racconta la storia d’amore tra Helena Citron, una ragazza ebrea prigioniera di Auschwitz, e il suo carceriere, l’ufficiale delle SS Franz Wunsch. Nonostante venga condotta nel campo molto giovane, Helena trova inaspettatamente in Franz, noto aguzzino, conforto e protezione. Il nazista si innamora di lei e della sua bellissima voce sin da subito e intreccia con la prigioniera un legame amoroso.

Si tratta di due film intensi, nello stile della rassegna Essai (quest'anno alla sua sesta edizione) e della programmazione di L'Aquila Film Festival sempre rivolto ad un pubblico esigente e curioso verso pellicole e tematiche mai banali.

L'ingresso è gratuito, info e prenotazioni sul sito www.laquilafilmfestival.it