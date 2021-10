Conservatorio, il 28 ottobre ultimo appuntamento con ‘I Giovedì del Casella’

Ultimo appuntamento, giovedì 28 ottobre ore 18.00 Auditorium Shigeru Ban, con "I giovedì del Casella" Concerti per la città.

La manifestazione che nei mesi di giungo, settembre ed ottobre 2021 ha proposto 11 concerti gratuiti ed in presenza alla città e che ha visto protagonisti 35 docenti e 16 allievi del Conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila, si chiude con un programma ricchissimo e con il tutto esaurito. Molti sono stati i concerti sold out, soprattutto in questi ultimi due mesi, duranti i quali gli aquilani e non solo, hanno affollato l’auditorium del Conservatorio dimostrando una inata voglia di stare insieme, ascoltando musica di qualità dal vivo.

“Ci accingiamo a chiudere una stagione caratterizzata dalla ripresa delle attività in presenza - ha dichiarato il direttore del Conservatorio Claudio Di Massimantonio - Non è stato facile, ma rispettando tutte le regole imposte per la prevenzione del Covid 19, siamo tornati a fare didattica in presenza e soprattutto a suonare dal vivo e con il pubblico. Una scelta che ci ha premiato perché le persone sono state sempre più numerose fino al tutto esaurito di tutti agli appuntamenti di questo ultimo mese”. A

nche quest’ultimo spettacolo si svolgerà nel rispetto della normativa e delle misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19. L’ingresso sarà consentito con green pass.