Barattelli, il 31 ottobre l’Orchestra di Padova e del Veneto

La 75ma Stagione dei Concerti della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” segna un altro gradito e prestigioso ritorno, quello di uno dei complessi orchestrali migliori d’Italia, l’Orchestra di Padova e del Veneto.

L’occasione è il tour nazionale che l’orchestra sta effettuando nell’ambito del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM e che in 20 giorni ha attraversato numerose località da Padova, a Milano, Napoli, Bari e i capoluoghi abruzzesi di Pescara e L’Aquila, ultima tappa del tour.

L’appuntamento è per domenica 31 ottobre presso l’Auditorium del Parco con inizio alle ore 18.

Il programma presentato sotto la bacchetta di Marco Angius, direttore musicale ed artistico dell’Orchestra, è originale e accattivante, coinvolgendo una delle migliori violiniste italiane, Anna Tifu. Il primo brano in programma è una delle pagine più celebri di Gustav Mahler, l’Adagietto della quinta Sinfonia, che per la sua bellezza estetica, melodica, armonica e compiutezza stilistica ormai viene quasi più eseguito come brano orchestrale autonomo che come parte dell’intera sinfonia. A seguire sarà eseguita l’opera: “Un guardar senza confini” del giovane compositore veneto Alvise Zambon, vincitore della quinta edizione (giugno 2021) del Concorso Nazionale di Composizione “Francesco Agnello” promosso dal CIDIM.

Che cosa accade se il compositore tedesco, ma naturalizzato inglese, Max Richter nato nel 1966 (per caso nello stesso anno di fondazione dell’Orchestra di Padova e del Veneto), decide nel 2011 di rendere omaggio ad Antonio Vivaldi e, su commissione della Deutsche Grammophon, di lavorare sul capolavoro della musica barocca italiana, le celebri Quattro Stagioni? L’esperimento “The Four Season recomposed by Max Richter” è molto interessante e ha dato vita ad una partitura ricca che utilizza tutti gli elementi vivaldiani e li riorganizza, li commenta creando tappeti sonori e immagini molto vicine alle tecniche minimaliste e ai nuovi linguaggi descrittivi. Qui emerge tutta la straordinaria abilità tecnica e musicale della violinista Anna Tifu che si esibisce con un violino Antonio Stradivari del 1716.

Per partecipare al concerto, oltre al rispetto delle norme sanitarie in vigore (Green Pass e mascherina), occorre la prenotazione al numero 328.6765097 (ore 10–13 e 15-17).

Il costo del biglietto è di 10 euro intero e 5 euro ridotto per studenti under 26 anni. Il biglietto prenotato sarà ritirato direttamente al botteghino presso l’Auditorium del Parco a partire da un’ora prima l’inizio del concerto.

Tutte le informazioni sul sito www.barattelli.it