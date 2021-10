Progetto "Read and Grow", una biblioteca per bambini dentro la Salvatore Tommasi

Si è concluso oggi, con l’inaugurazione della nuova biblioteca multimediale per bambini “Giovanni Tantillo” all’interno della biblioteca regionale Salvatore Tommasi, all’Aquila, il progetto Read and Grow, ideato dall’Istituto cinematografico La Lanterna Magica in partnership con la stessa Tommasiana e con asilo nido “Parco del Vera”, le associazioni Brucaliffo e Ricordo, le librerie Mondadori e Colacchi, lo studio pediatrico Santilli-Spezza.

Il progetto, si legge in una nota della Lanterna Magica, è nato con “la finalità di porre un’attenzione significativa verso quelle forme di crescita culturale, come la lettura, che possono rappresentare momenti di crescita e di formazione didattica per le fasce d’età più piccole”.

“Non si nasce con l’istinto della lettura come si nasce come quello di mangiare e bere…bisogna educare i bambini alla lettura”.

“Prendendo spunto da questa frase di Gianni Rodari, gli operatori culturali della “Lanterna Magica” intendono dunque sottolineare l’importanza di azioni operative, dedicate proprio alla formazione dei più piccoli. Forti dell’esperienza ormai quarantennale con il mondo della scuola, gli operatori culturali della “Lanterna Magica” intendono dunque continuare un percorso già avviato, incentrato sulla ricerca e sulla diffusione della cultura della settima arte. Questa, posta in relazione con altre discipline, consente di costruire un progetto eterogeneo in grado di affrontare la lettura per i più piccoli sotto diversi profili. Questo ambizioso obiettivo è stato raggiunto grazie al coordinamento di un programma condiviso con realtà del territorio che operano in campi diversi, ma allo stesso tempo funzionali alle finalità progettuali”.

“Utilizzare il cinema come strumento legato alla lettura rappresenta l’elemento innovativo del progetto. Infatti, unire la lettura ad una scenografia che contestualizza il contenuto del racconto, legare l’effetto sonoro al testo scritto, consente ai bambini di immergersi nel mondo fantastico e fiabesco che stanno ascoltando dalla lettura rendendo tutto molto più realistico e certamente più stimolante”.

“La presenza dei genitori, fondamentale nella crescita dei bambini, è determinante anche in questo caso. Sensibilizzare i genitori dell’importanza della lettura ad alta voce consente una migliore diffusione del messaggio e l’acquisizione del concetto come “buona pratica”. Per raggiungere questo obiettivo è importante la collaborazione della rete costituita che interviene in diversi ambiti, dalla famiglia alla scuola, dal reparto ospedaliero pediatrico allo studio pediatrico, dalla biblioteca alla scuola”.

“Proporre la lettura come strumento di crescita in un momento storico e sociale come quello attuale, con delle preoccupanti statistiche che indicano dati allarmanti su un analfabetismo diffuso che riguarda proprio la lettura, appare un tentativo dai contorni difficili ma certamente necessario per un doveroso tentativo orientato ad invertire una preoccupante tendenza”.

“L’apporto culturale di tante realtà e dunque il contributo essenziale di tante arti come appunto la lettura accompagnata dal cinema, dalla musica e dal teatro, costituiscono momenti di grande suggestione ed originalità proprio perché indirizzati alla crescita di una fascia d’età particolarmente delicata”.