Omotransfobia: anche L'Aquila tra le piazze che si mobilitano contro l'affossamento del ddl Zan

A seguito della votazione avvenuta in Senato, che ha interrotto l'iter legislativo del DDL contro l'omotransfobia, misoginia e abilismo [qui, l'approfondimento], il movimento lgbtqi+ sta organizzando diverse manifestazioni di protesta in altrettante piazze italiane.

"Ora è l'ora della rabbia - commenta Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay -. Reagiamo a una politica insufficiente e mediocre, alla bocciatura accolta tra applausi e urla da stadio, una vergogna per l'Italia. E protestiamo contro un Parlamento che alleva e protegge odiatori, violenti, assassini. Il voto di ieri tornerà come una maledizione su questa classe politica: non ci accontenteremo più. Matrimonio egualitario, adozioni, leggi contro l'odio: vogliamo tutto e subito".

Anche L'Aquila, città che quest'anno ha ospitato la seconda edizione dell’Abruzzo Pride, scenderà in piazza domenica 31 ottobre dalle ore 11:00 presso la Villa Comunale.

Arcigay “Massimo Consoli” L'Aquila, con il supporto di tutte le realtà territoriali aderenti, invita tutte e tutti ad unirsi al presidio per una legge, ed una società, che condanni i crimini e le discriminazioni contro le persone lgbtqi+, le donne e le persone con disabilità.

Realtà aderenti: Arci Querencia - Abruzzo Pride - Comitato 3e32 - CGIL L'Aquila - Donne TerreMutate - Associazione Centro anti violenza Donatella Tellini - ANPI L’Aquila - Fuori Genere - Marsica LGBT - Presenza Femminista - Bottega Futuro - Partito Democratico - Sinistra Italiana - Articolo Uno - Conferenza Donne Democratiche - Giovani Democratici.