L'Aquila: Master of Disaster e Emanuel Borzellino in concerto

Riapre la stagione live di All Beers in viale della Croce Rossa, all'Aquila, col debutto dei Master of Disaster e dell'interessante progetto di inediti del cantautore Emanuel Borzellino. Appuntamento questa sera, sabato 30 ottobre, a partire dalle 22.

MASTER of DISASTER - Worship Sabbath

Né "tribute" né "cover" band, i Master of Disaster propongono una selezione di brani dall'infinito e prezioso repertorio dei Black Sabbath, band seminale che ha definito un suono e creato letteralmente il mondo della musica estrema. Culto è la parola giusta per definire la dedizione e l'amore che hanno impegnato il Power-Trio formato da Andrea Papa e Alessandro Ximenes - già sezione ritmica dei Mykimono - e Lorenzo Sevi, talentuoso chitarrista mente del progetto D-Fens (che presto debutterà con la presentazione del primo album di inediti).

Figli della pandemia, i Master of Disaster, amici da sempre, hanno deciso di creare un nuovo progetto per impiegare le proprie energie in attesa di ricominciare l'attività delle proprie band originali. Il loro repertorio attinge dai primissimi album dei "Sabbath", con suoni fedeli e un' attitudine tutta figlia degli anni 70.

Andrea Papa - Basso e Voce

Lorenzo Sevi - Chitarra

Alessandro Ximenes - Batteria

EMANUEL BORZELLINO

Emanuel Borzellino parte dal presupposto di volersi divertire senza alcun tipo di aspettativa dovuta a nessuno. Si fa il possibile, con i mezzi che si hanno a disposizione.

Da qui il nome del suo primo EP "Si fa quel che si può", anch'esso figlio della pandemia a cavallo tra zone rosse e arancione. Finalmente i pezzi prenderanno un po' d'aria nell'attesa di togliersi definitivamente la mascherina.

Emanuel Borzellino - Chitarra e Voce

Luca Romano - Basso

Martino Pantano - Batteria

Davide Strinella - Tastiere, Voci