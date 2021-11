Solisti Aquilani, prosegue la campagna abbonamenti. Prossimo appuntamento giovedì 18 novembre

Partita lunedì 25 ottobre, continua la campagna abbonamenti dei Solisti Aquilani per la stagione concertistica 2021/2022 che si terrà nella città dell’Aquila e organizzata in collaborazione con la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

Gli uffici dell'Associazione "I Solisti Aquilani" resteranno aperti, per il ritiro degli abbonamenti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00; è possibile fare richiesta di prenotazione contattando il numero telefonico 0862.420369 oppure scrivendo a

Dopo il decreto governativo dell’11 ottobre scorso che ha disposto la totale riapertura di teatri, di sale da concerto e di tutti i luoghi di cultura, rimasti chiusi a seguito dell’emergenza sanitaria, i concerti, 11 in totale, della nuova stagione saranno eseguiti nell’Auditorium del Parco con capienza al 100%. Si potrà così accedere, oltre che con il biglietto, anche con l’abbonamento, rispettando le misure di sicurezza anti-covid, cioè indossando la mascherina per tutto il tempo dell’esecuzione e possedendo la certificazione verde (Green Pass) da mostrare all’ingresso dell’Auditorium stesso.

Si torna a vivere l’arte, e nello specifico la musica, nella città di L’Aquila da sempre in prima linea con eventi culturali di grande rilievo nazionale ed internazionale. Ed I Solisti Aquilani, per restare al passo, non hanno esitato ad organizzare un impegnativo programma ricco di notevoli collaborazioni, vecchie e nuove, con importanti prime esecuzioni assolute affidate a compositori come Ivan Fedele e Fabio Massimo Capogrosso. Una stagione concertistica che, inaugurata con successo di pubblico il 13 ottobre, evento dedicato interamente alle musiche di un giovane Mozart, vedrà i musicisti impegnati per due serate ogni mese fino ad aprile 2022.

Il prossimo appuntamento con le musiche di Bach, Telemann e Mozart, avrà luogo giovedì 18 novembre alle ore 18, sul palco con I Solisti Aquilani si esibiranno Alessandro Milani (violino), Daniele Orlando (violino), Gianluca Saggini (viola) e Luca Ranieri (viola).

Abbonamenti: ordinario: € 50,00; iidotto: € 30,00 (studenti sino a 26 anni e abbonati alla Stagione 2021/2022 della Società Barattelli).

Ingresso singolo concerto: € 10,00