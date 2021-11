L’Aquila, il 10 novembre la presentazione del VI numero della collana “Quaderni del Cotugno”

Mercoledì 10 novembre alle ore 17.00, presso l’Auditorium della Fondazione Carispaq in Corso Vittorio Emanuele II 196 all’Aquila, si svolgerà la presentazione del sesto numero della Collana “Quaderni del Cotugno” (n. 6 - 2019/2020), edito da One Group e pubblicato con il sostegno della Fondazione Carispaq.

Questo volume segna, dopo alcuni anni di interruzione, la ripresa della pubblicazione dei “Quaderni del Cotugno” avviata nel 2004 per iniziativa della allora Dirigente Scolastica Elda Fainella. Il sesto numero contiene due saggi “Ungaretti e il Barocco: l’arte della parola” di Roberta De Zuani e “Sabatino Ciuffini, poeta: una proposta di lettura dello scrittore aquilano” di Anna Lucia Bonanni.

“I Quaderni – scrive Serenella Ottaviano dirigente scolastica del Cotugno - sono il frutto di ricerca e approfondimento costanti. Nascono dall’amore per il sapere. Dal desiderio dello scambio. Dalla costante energia che docenti/discenti mettono in circolo per produrre linfa energetica e restituire ad una scuola, e a un territorio in ricostruzione, elementi di umanità e ricchezza di prospettive alternative ed ulteriori”.

“La Fondazione Carisapq è molto vicina al mondo della scuola– dichiara il Presidente Domenico Taglieri – già da alcuni anni, infatti, abbiamo inserito tra i nostri settori di intervento quello della Crescita e formazione giovanile proprio per contribuire allo sviluppo e alla crescita appunto dei giovani, fortemente penalizzati nel nostro territorio dal sisma prima ed ora anche dalla pandemia. Con il liceo Cotugno dell’Aquila la collaborazione è ormai consolidata e sono molto felice che la ripresa della pubblicazione di questa importante collana avvenga nella nostra sede e alla presenza di personalità di primo piano del mondo della cultura”.

L’evento di presentazione sarà aperto dal Prof. Fabrizio Marinelli Presidente dell’Assemblea dei Soci della Fondazione Carispaq e dalla dott.ssa Antonella Tozza Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale-Abruzzo. A seguire gli interventi del Prof. Francesco Sabatini, Presidente onorario dell’Accademia della Crusca, che affronterà l’argomento “Il Testo letterario in una tipologia generale dei testi”, e del Prof. Carlo De Matteis, già Università degli Studi dell’Aquila che converserà sui saggi critici contenuti nel Quaderno. Concluderà l’evento la Dirigente Scolastica del Convitto Nazionale “D. Cotugno” con Licei annessi Serenella Ottaviano.

L’evento si svolgerà in presenza nel rispetto della normativa anti Covid e presentando la certificazione verde, oppure in modalità on-line al seguente indirizzo: https://capowebit.my.webex.com/capowebit.my it/j.php?MTID=m188914166d99ac83a8a4dc3a73e8c632