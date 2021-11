L’Aquila, il 6 novembre la presentazione dell’ultimo libro di Claudio Landi

Olaf Scholtz leader della SPD sta per diventare Cancelliere della Repubblica federale, in sostituzione di Angela Merkel. Si tratta di un punto importante di discontinuità politica a Berlino anche se in realtà il leader socialdemocratico ha vinto le elezioni come una 'Merkel vestita di rosso'. Come erede legittimo della Cancelliera.

Di eredità di Angela Merkel, di Germania, di Europa, di geopolitica globale parleranno sabato prossimo a L'Aquila l'autore di 'Frau Merkel' (Passigli) Claudio Landi, l'economista Giuseppe Sacco e il coordinatore regionale del PD Michele Fina, moderati da Salvatore Santangelo politologo.

L’appuntamento è per sabato 6 novembre alle ore 18.30 presso Strange Office.