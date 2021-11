Teatro Stabile d’Abruzzo, ecco il programma della nuova stagione

Si aprirà martedì 23 novembre con Gerico Innocenza Rosa, il monologo sull’identità di genere portato in scena da Valeria Solarino e si concluderà il 12 maggio con Itaca di Davide Cavuti con Lino Guanciale, la nuova stagione del Teatro Stabile d’Abruzzo.

Dieci spettacolo compongono un cartellone che spazia dai classici, come l’Amleto di Shakespeare interpretato da Giorgio Pasotti, al teatro di narrazione con il capolavoro di Ignazio Silone Fontamara, portato in scena nell’adattamento drammaturgico di Francesco Niccolini, fino alla satira di Valerio Lundini che approda sul palco del Tsa con il suo spettacolo Il mansplaining spiegato a mia figlia.

E poi ancora nomi prestigiosi dello spettacolo: Paola Minaccioni che torna in teatro con Dal vivo sono molto meglio, Viola Graziosi che dà voce alla Clitemnestra di Luciano Violante, Luca Argentero che porta in scena E’ questa la vita che sognavo da bambino?, Marco Bocci, sul palco con il monologo Lo zingaro e Alessandro Gassman alla regia di Racconti disumani, spettacolo ispirato ai racconti Franz Kafka, interpretato da Giorgio Pasotti.

La nuova stagione, presentata all’Auditorium del Parco dal direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo Giorgio Pasotti e dal presidente del TSA Pietrangelo Buttafuoco (intervenuto in collegamento video), accompagnati dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, soci fondatori dell’Ente Teatrale Regionale, segna anche il tanto atteso ritorno del pubblico in presenza con i teatri a capienza del 100%. “

Quello che stiamo annunciando non è semplicemente la stagione teatrale del TSA ma una rinascita vera e propria, che passa attraverso la cultura (e non potrebbe essere altrimenti) come trampolino di lancio verso una ripresa totale, verso una vita normale - ha sottolineato il direttore Pasotti - Abbiamo lavorato molto per realizzare una stagione ricca di nomi prestigiosi e di spettacoli diversi tra loro, un cartellone che spazia nei generi e nei linguaggi per parlare al pubblico di ogni età, con uno sguardo rivolto al futuro e agli artisti emergenti ma senza perdere di vista la tradizione e il prestigio raggiunto dal Tsa sotto la direzione di Gigi Proietti, a cui è dedicata la nuova stagione”.

Pasotti ha quindi ribadito che tra i compiti del teatro pubblico c’è quello di “sostenere le tante professionalità e le piccole associazioni che nello scenario pandemico non hanno potuto lavorare. A loro, in particolare, abbiamo inteso rivolgere il progetto L’Arte non si ferma che lo scorso anno ha permesso a tanti di continuare a lavorare grazie all’adattamento televisivo di alcune produzioni e con loro continuiamo ad operare con l’obiettivo ultimo di creare una rete che coinvolga le piccole compagnie e le piccole sale teatrali della nostra regione”.

Sul ritorno degli spettacoli in presenza hanno posto posto l’accento anche il presidente Marsilio, che ha sottolineato come “il ritorno del teatro, che fa parte della vita sociale, rappresenti un momento di rinascita per tutta la comunità” e il primo cittadino Biondi che ha ricordato come “la città ha saputo affrontare la sfida della cultura, così come tutte le altre sfide importanti per la nostra comunità, con grande caparbietà e tenacia”. Biondi e Marsilio hanno quindi rinnovato l’appello ad aderire alla campagna vaccinale affinché “non si corra il rischio di vanificare tutti i progressi raggiunti nella lotta contro la pandemia”.

Abbonamenti

La campagna abbonamenti avrà inizio mercoledì 10 novembre 2021 alle ore 10 con l’apertura del botteghino online attraverso il quale sarà possibile acquistare gli abbonamenti alla stagione teatrale aquilana 2021/2022.

La vendita degli abbonamenti, fino ad esaurimento posti, sarà effettuata solo ed esclusivamente attraverso il circuito I-Ticket al quale si potrà accedere dalla sezione dedicata presente sul sito del TSA www.teatrostabile.abruzzo.it.

Per ogni utente sarà possibile acquistare fino a 6 abbonamenti. Hanno diritto alla riduzione gli spettatori che hanno compiuto 65 anni di età e i giovani fino a 26 anni, per usufruire degli abbonamenti ridotti sarà necessario presentare un documento di identità all’ingresso di ogni spettacolo.

Gli abbonamenti ed i biglietti sono con posti preassegnati e numerati, i cambi di turno saranno possibili solo in caso di disponibilità di posti.

Per ogni informazione sono attivi i numeri del botteghino del TSA 0862 410956 – 3485247096 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 17,00.