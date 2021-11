Libri e Conversazioni d’autore: gli appuntamenti della settimana al Maxxi L’Aquila

Continuano gli eventi organizzati dal MAXXI L’Aquila. Due gli appuntamenti in programma per questa settimana: giovedì 11 novembre si terrà il secondo appuntamento di Conversazioni d’autore con l’artista Daniela De Lorenzo. Il giorno successivo, venerdì 12, per Libri, verrà invece presentato il romanzo Sono cose che passano di Pietrangelo Buttafuoco.

Tutti gli eventi si svolgeranno nella sala della Voliera alle 18.00 con ingresso gratuito. Per partecipare è necessario essere in possesso del biglietto del museo (gratuito fino al 31/12/2021 per i residenti nei Comuni della Regione Abruzzo) e del Green pass. Obbligatorio l'uso della mascherina. Prenotazione ai singoli eventi su https://maxxilaquila.art/eventi/ .

Conversazioni d’autore. Dopo il primo appuntamento dedicato a Stefano Cerio, sarà Daniela De Lorenzo la protagonista del prossimo appuntamento del ciclo Conversazioni d’autore, un programma di incontri pensati per approfondire le tematiche e i processi ideativi che si celano dietro la selezione di opere nella mostra inaugurale del museo Punto di equilibrio. Pensiero spazio luce da Toyo Ito a Ettore Spalletti. Introdurrà l’evento Fanny Borel dell’Ufficio curatoriale del MAXXI L’Aquila e il curatore Saretto Cincinelli dialogherà con l’artista. In mostra con Come se, De Lorenzo, adotta nelle sue opere i linguaggi della performance, del video, della fotografia e della scultura esplorando i campi dell’identità e della percezione del sé nello spazio. Nell’opera presente al MAXXI L’Aquila, l’artista ha tradotto un atto performativo in una scultura fatta di strati di carta sovrapposti, ritagliati secondo il profilo della proiezione a terra del suo corpo in movimento. Usando il corpo come condizione di conoscenza, si riprende dall’alto, al centro di una mappa da cui sono stati cancellati i riferimenti cartografici, mentre compie minimi movimenti che riscrivono continuamente la sua posizione nello spazio. Dalla traduzione in frame di questo atto performativo, Daniela De Lorenzo estrae una selezione di immagini che, elaborate digitalmente, vengono tradotte in una stratificazione di carte sovrapposte e incollate tra loro dalle quali emerge una figura nuova, trasfigurata e mutevole a seconda dal punto di vista da cui la si guarda.

Libri. Torna venerdì l’appuntamento al MAXXI L’Aquila con i Libri grazie al sostegno di BPER Banca e, in questa occasione, grazie alla collaborazione del Comune dell’Aquila, del Teatro Stabile d’Abruzzo e de La nave di Teseo. Al centro dell’incontro Sono cose che passano di Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore, opinionista di punta nella televisione italiana e presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo dal novembre 2019. Dopo i saluti istituzionali di Stefano Gobbi, Public Program MAXXI, e del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dialogherà con l’autore la giornalista Rita Centofanti, vice presidente Teatro Stabile d’Abruzzo. Sono cose che capitano, uscito in libreria alla fine di ottobre, è un romanzo seducente e infuocato come la Sicilia in cui è ambientato e che tanto cara è all’autore nato a Catania: il racconto complesso e coinvolgente di un divorzio all'italiana che viene offerto al lettore quasi come un moderno e ricercato Faust al femminile. Pietrangelo Buttafuoco torna così alla narrativa, dopo il successo de I baci sono definitivi del 2017.

Gli incontri dedicati dal MAXXI L’Aquila ai Libri continueranno poi giovedì 25 Novembre alle 17.00 con la presentazione di Caravaggio e Vermeer. L'ombra e la luce di Claudio Strinati edito da Einaudi.

A fine mese, da sabato 27 novembre, invece sarà la volta di PERFORMATIVE 01. PHYGITAL, un nuovo programma, a cura di Chiara Bertini e Serena Tabacchi, dedicato all’interazione tra la performance e il mondo digitale attraverso l’apertura di un metaverso, un nuovo spazio virtuale interattivo creato in collaborazione con la piattaforma ARIUM, che permetterà al pubblico di fare periodicamente una nuova esperienza phygital, a metà tra fisico e digitale, in una continua evoluzione tra gli spazi virtuali del metaverso e gli spazi fisici del museo. Inoltre il 27 novembre, giorno dell’inaugurazione, è previsto un talk alla presenza delle curatrici e dell’artista Valentina Vetturi che presenterà il suo nuovo "paesaggio performativo" I Never Think of the Future. It Comes Soon Enough #2.