Mercoledì della Cultura: il 10 novembre appuntamento con il fisico Romanelli

Mercoledì 10 novembre alle ore 18.15 presso la libreria Colacchi ( Corso Vittorio Emanuele II, 5 L’Aquila) si terrà il prossimo appuntamento dei Mercoledì della Cultura dal titolo Le prospettive dell’energia da fusione nucleare, relatore Francesco Romanelli docente di Fisica dell’energia nucleare dell’Università di Roma “Tor Vergata”.

La fusione termonucleare presenta indubbi vantaggi per poter giocare un ruolo importante tra le fonti di energia: non produce gas serra, il combustibile è praticamente inesauribile e diffuso su tutto il pianeta, è un processo intrinsecamente sicuro e il problema delle scorie è sensibilmente ridotto rispetto alla fissione.

Nel seminario verrà fatta una rassegna dello stato delle ricerche sulla fusione nucleare e sull'attività di ricerca e sviluppo che ha condotto alla definizione del progetto ITER. ITER si propone di dimostrare la fattibilità scientifica della fusione a livelli di potenza dell'ordine dei 500MW con un guadagno di energia Q (Q=rapporto tra energia prodotta ed energia immessa nel plasma) pari a 10. Verrà infine discusso quale tipo di sviluppo debba essere intrapreso per arrivare in tempi brevi alla costruzione di un reattore a fusione dimostrativo (DEMO).

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming collegandosi a www.univaq.it/live.

Francesco Romanelli è professore straordinario di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Roma “Tor Vergata” dove insegna Fisica dell'Energia Nucleare. Ha diretto le attività in fisica della fusione a confinamento magnetico presso l’ENEA di Frascati dal 1996 al 2006. Dal 2003 al 2006 e’ stato Chairman del Science and Technology Advisory Committee. Dal 2006 al 2014 ha diretto il Joint European Torus presso Oxford, il più grande esperimento di fusione a confinamento magnetico in operazione. In questo periodo ha diretto anche lo European Development Agreement e ha avuto il compito di coordinare la stesura di una Roadmap all’Energia da Fusione. Da giugno 2021 e’ Presidente della Società consortile DTT per la realizzazione della Diveror Tokamak Test facility a Frascati.