La Musica Mediterranea dei Domo Emigrantes il 12 novembre a L’Aquila

Per la prima volta nel capoluogo abruzzese si esibisce uno dei più interessanti gruppi musicali italiani per il repertorio delle tradizioni popolari: i Domo Emigrantes.

L’appuntamento, promosso dal Circolo Giovani Amici della Musica, nell’ambito della 76.ma stagione della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” è per venerdì 12 novembre con inizio alle ore 18 presso l’Auditorium del Parco.

I Domo Emigrantes si presentano nella formazione in trio - Stefano Torre, voce, chitarra, bouzuki, friscalettu; Filippo Renna, voce, tamburi a cornice, percussioni; Andrea Dall’Olio, cori, violino - e presentano in programma il loro progetto Amar Mediterraneo – Canti e musiche del Mare nostrum.

I Domo Emigrantes nascono nel 2009 con l’intento di promuovere le musiche popolari del Sud Italia e del Mediterraneo, arricchendole di volta in volta con elementi etnici, arrangiamenti originali e nuovi colori. La continua ricerca porta il gruppo a una evoluzione verso una maggiore complessità strutturale e formale, senza mai perdere, però, il forte impatto ritmico originario tipico della tradizione.

Si sono esibiti in numerosi concerti in teatri e festival in Italia e all’estero, riscuotendo sempre un grande successo grazie al coinvolgimento della loro musica che affascina il pubblico di ogni genere e stupisce i cultori di musica popolare.

Tra il 2011 e il 2017 vengono pubblicati tre album: Domo Emigrantes, Kolymbetra e Aquai. Nel 2016 vincono due più importanti premi italiani dedicati alla World Music, Suonare@Folkest e Premio Andrea Parodi (premi miglior musica, arrangiamento, critica). L’ultimo album “Ten Years – live” è frutto del live tour per il decennale di attività.

Per i non abbonati sarà possibile acquistare il biglietto a soli 5 Euro poco prima dell’inizio del concerto in base ai posti disponili. In ogni caso l’ingresso è condizionato al rispetto delle normative vigenti (Green Pass e mascherina).

Tutte le informazioni sul sito www.barattelli.it