Italia Nostra premia con visita guidata al Maxxi gli studenti vincitori nel concorso nazionale per le scuole

La Sezione aquilana di Italia Nostra premia ,sabato 13 novembre 2021, con visita guidata al Maxxi L'Aquila gli studenti del Liceo Artistico "Fulvio Muzi" e dell'Istituto "Amedeo d'Aosta" ad indirizzo turistico che hanno partecipato lo scorso anno ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) riportando premi e riconoscimenti al Concorso nazionale per le scuole “Culture, professioni e mestieri per il futuro del patrimonio culturale. Progetti e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” indetto da Italia Nostra.

Una menzione speciale ha riportato l'audioguida degli studenti dell'Istituto "Amedeo d'Aosta" Trekking tra cultura e natura nella media valle dell’Aterno, elaborata con le docenti Francesca Saveria Donati e Filomena Persi, con una proposta di percorso di turismo sostenibile lungo la Media valle dell’Aterno che, servendosi di treno, ippovia, mountain byke, intende valorizzare il pregevole patrimonio ambientale e culturale di quell'area del Parco Regionale Sirente Velino.

Il primo premio nella sua categoria ha ricevuto l'impegnativa e stimolante proposta degli studenti del Liceo Artistico "Fulvio Muzi" L’Area di San Nicola d’Anza. Un’idea di riqualificazione di un’area urbana, elaborata con la guida della prof.ssa Lucilla Maragni in collaborazione con i colleghi Sergio Maritato e Giampiero Duronio, volta al recupero e alla valorizzazione della zona di piazza della Lauretana, a fianco delle Mura urbiche.

La cerimonia, organizzata dal presidente della Sezione dell’Aquila dott. Paolo Muzi e dalla referente del Settore Educazione prof.ssa Maria Lucia Carani, si svolgerà alle 10,00 nella Sala della Voliera del prestigioso museo di Palazzo Ardinghelli.

La visita guidata alle collezioni è offerta dallo stesso Maxxi-L’Aquila, che Italia Nostra ringrazia per la disponibilità e per l'ospitalità.