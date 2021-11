L'Aquila: dopo poco più di un anno, Filetici lascia la direzione del Munda

A poco più di un anno dal conferimento dell'incarico, Maria Grazia Filetici lascia la direzione del Munda, Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila.

Filetici lo sta comunicando in questi minuti alla stampa: a quanto appreso, avrebbe ottenuto un altro incarico.

La nomina era arrivata a valle del bando internazionale pubblicato dal MiBACT a seguito della decisione del ministero di inserire il Munda nella rete dei musei autonomi italiani, riconoscendone la rilevanza dell'offerta archeologica e di dipinti, sculture e oreficerie che vanno dal Medioevo all’età moderna, una testimonianza vitale dell’identità e della storia della cultura della regione Abruzzo. Alcune delle opere custodite nel museo, d'altra parte, sono state recuperate tra le macerie del sisma che ha colpito l’Aquila nel 2009 e restituite alla collettività grazie a complessi interventi di restauro.

Ora bisognerà indire un nuovo bando; la direttrice supplente sarà Federica Zalabra.

I musei autonomi sono scelti in base alla rilevanza dei luoghi e delle collezioni, alle potenzialità di sviluppo, alla distribuzione geografica, agli elementi storico artistici, alla sostenibilità economica, agli impatti sociali sulle comunità. L’autonomia consente di avere maggiori libertà dal punto di vista amministrativo, anche se non sotto il profilo delle assunzioni, e di muoversi con più agilità nel reperimento di fondi, fermo restando che i trasferimenti da parte del ministero non verranno meno.