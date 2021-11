Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: Comune promuove un convegno e una mostra

L’assessore per le Pari opportunità del Comune dell’Aquila, Maria Luisa Ianni, in collaborazione con la presidente della terza commissione consiliare “Politiche Sociali, Culturali e Formative”, Chiara Mancinelli, promuove un convegno e una mostra dal titolo “Espressioni di donna”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in programma il prossimo 25 novembre.

“L’invito a partecipare all’iniziativa è rivolto alla tutta la comunità locale, alla popolazione studentesca, alle associazioni, agli enti, agli artisti del territorio, nessuno escluso – hanno spiegato l’assessore Ianni e la consigliera Mancinelli – si può aderire attraverso l’invio degli elaborati, proponendo un disegno, un quadro, un racconto, un pensiero, un’opera che possa raccontare con delicatezza il dramma che viene consumato nei confronti delle donne vittime di violenza, ma anche celebrare una rinascita attraverso un’espressione di positività e consapevolezza, in un’ottica di promozione della figura femminile e del rispetto di genere. L’arte, al pari di altre campagne di comunicazione, è utilizzata come strumento per trasmettere emozioni e sensazioni al fine di coinvolgere, sensibilizzare, educare alla non violenza il maggior numero di persone, soprattutto tra le giovani generazioni”.

Il materiale oggetto della mostra potrà essere inviato per e mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , a partire da oggi e fino a domenica 21 novembre. Sarà cura dell’assessorato per le Pari opportunità e della presidenza della terza commissione consiliare individuare e scegliere tra le proposte pervenute (disegni, quadri, opere, pensieri o racconti, ecc) le più coerenti con l’iniziativa, per poi integrarle come parte integrante della mostra ‘Espressioni di Donna’, chiedendone l’esposizione.

La mostra si terrà presso la sede del Palazzetto dei Nobili in Piazza Santa Margherita n. 2 all’Aquila, il 25 novembre dalle 9.30 alle 19.30. “Sarà una preziosa occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne e di genere – hanno osservato Ianni e Mancinelli – dato che i numeri sui femminicidi, sulle denunce di violenza fisica, psicologica, sulle molestie e sullo stalking sono ormai sempre più allarmanti. Solo in Italia, dal primo gennaio al 22 ottobre di questo anno, sono state uccise 96 donne in ambito prevalentemente familiare (86), in base ai dati del ministero dell’Interno. Purtroppo la violenza sulle donne è ancora un tema molto attuale, caldo e difficile da sradicare, tanto da coinvolgere tutto il mondo”.

L’obiettivo del convegno, che si aprirà alle ore 9,30, sempre a Palazzetto dei Nobili, nella sala lignea, è quello di diffondere sempre di più il livello di cultura del “rispetto per la donna” in ogni ambito sociale, dando consapevolezza ed informando rispetto ai fenomeni di violenza domestica ed assistita ma anche scoprendo come una medicina orientata al rispetto di genere possa essere più “accogliente” e rispondente alla necessità dei singoli individui, senza tralasciare il ruolo e l’importanza delle istituzioni. La mostra resterà aperta dalle ore 9,30 alle ore 19,30 del 25.11.2021 “Per diffondere un messaggio che arrivi al maggior numero di persone, inoltre – hanno concluso l’assessore Ianni e la consigliera Mancinelli – abbiamo promosso l’adesione del Comune dell’Aquila, all’evento Orange The World, sostenendo l’iniziativa di colorare simbolicamente un monumento o un edificio e di tenerlo illuminato per i 16 giorni successivi al 25 novembre. L’hashtag è #OrangeTheWorld su tutti i canali social”.