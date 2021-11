Solidarietà: borse di studio per incentivare la pratica sportiva dei giovanissimi, pubblicata la graduatoria dei vincitori

È stata pubblicata la graduatoria dei vincitori delle borse di studio stanziate dall’associazione ‘Luca Moro lo Sport per tutti ETS-ODV' per promuovere l’attività sportiva tra i giovani, consultabile sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila [qui].

L’iniziativa meritoria dell’associazione, patrocinata dall’amministrazione comunale, ha riscontrato una grande partecipazione da parte delle famiglie aquilane con la presentazione di oltre 120 domande di cui 20, sulla base dei criteri previsti dal bando scaduto il 5 novembre scorso, avranno il finanziamento per la pratica sportiva di ragazzi tra i 6 e i 14 anni nella stagione 2021/2022.

“Non ci aspettavamo una simile partecipazione alla prima edizione di questa iniziativa, promossa pochi mesi dopo la nascita dell’associazione in ricordo di Luca - ha dichiarato il presidente Maurizio Moro - Siamo molto felici di aver potuto contribuire all’inserimento in ambienti sportivi di 20 ragazzi, ma siamo al contempo dispiaciuti per le oltre 100 domande che non siamo riusciti a premiare. Continueremo, pertanto, ad impegnarci per promuovere iniziative volte a raccogliere fondi per la prossima stagione sportiva, con la volontà di contribuire sempre di più ad avvicinare i giovanissimi allo sport e favorire la diffusione nella comunità dei valori positivi di cui lo sport è un naturale conduttore, come lo è la memoria di Luca”.

“Ringraziamo sinceramente i tanti donatori privati che, con la loro generosità, hanno reso possibile questa iniziativa” conclude Moro.