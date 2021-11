Emanuele Fiano all'Aquila, Pezzopane: "Raccontiamo l'eredità di un figlio della shoah"

"Ho invitato il mio collega Deputato Emanuele Fiano a L’Aquila, perché la sua testimonianza di figlio della Shoah venga raccolta dalla nostra comunità. Siamo la città dei Nove Martiri, delle stragi di Onna e Filetto e tanto altro, non lo dimentichiamo mai".

A dirlo è la deputata dem Stefania Pezzopane che ha organizzato la presentazione del libro di Fiano, "Il profumo di mio padre", sabato 27 novembre presso la Libreria Colacchi.

"Nel suo libro, Fiano si immerge nei ricordi e promuove insieme il valore e l’attualità dell’antifascismo. 'Noi figli dei sopravvissuti alle camere a gas di Birkenau non siamo normali. Lo sa bene la mia amata moglie e lo sanno i miei figli, e forse le mogli di tutti i figli della Shoah e i loro amati figli. Come prima le nostre madri o padri. Noi non abbiamo ascoltato solo parole dolci e tenere dai nostri padri, non solo favole ci è capitato di ascoltare, ma il silenzio impastato di lacrime e urla'. Fiano racconta la sua storia ed il rapporto con suo padre Nedo, sopravvissuto al campo di Birkenau".

L’iimpegno di Fiano è fermo da sempre contro i rigurgiti del neofascismo e dell'antisemitismo, e si è concretizzato anche con la presentazione di una specifica proposta di legge.

Ad introdurre l'incontro sarà la stessa Pezzopane; seguiranno i saluti di Francesco Marrelli, segretario provinciale della Cgil, Maria Chiara Manola, dirigente scolastica, William Giordano, segretario ANPI L’Aquila. Coordinerà i lavori il giornalista Nello Avellani.