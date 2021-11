L'Aquila: Valentina Mira in città per presentare "X"

Proseguono le tappe di avvicinamento alla giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e di genere.

Sabato 20, alle ore 18:30 nello spazio sociale di CaseMatte (ex ospedale di Collemaggio), verrà presentato "X", libro di Valentina Mira che in questi mesi sta facendo discutere. Sarà presente l'autrice.

"X" è un romanzo verità. È il racconto, sotto forma di lettera al fratello con cui Valentina Mira non parla da anni, del suo stupro, avvenuto a 18 anni mentre si trovava ad una festa. Un libro diretto e crudo, che ribalta tante narrazioni tossiche e colma un vuoto nella nostra narrativa “perché finché una cosa non viene raccontata è come se non esistesse”.

In questo libro si rompe il tabù che sta dietro alla violenza e allo stupro, che non è solo quello che ci offre la narrazione, a opera di sconosciuti, dove la donna urla e viene picchiata. Spesso è agito da persone vicine, che conosciamo, di cui ci fidiamo.

"Le istituzioni continuano a considerare la violenza di genere un fatto privato e, al tempo stesso, a utilizzarla in maniera strumentale e retorica, al fine di costruire, di volta in volta, un nemico esterno: per legittimare politiche razziste e securitarie, che criminalizzano le persone migranti e propongono solo interventi repressivi", si legge nella nota del collettivo FuoriGenere, che organizza l'iniziativa. "Al contrario noi crediamo che sia necessario realizzare altri tipi di interventi - continuano le attiviste di FuoriGenere - nelle scuole e università, per fare un esempio, come luoghi primari di contrasto alle violenze di genere".

Dopo la presentazione del libro e un breve dibattito con l'autrice, ci sarà un aperitivo cena, in vista della grande manifestazione contro la violenza maschile sulle donne e di genere che si terrà il prossimo 27 novembre a Roma.

L'evento si terrà nel rispetto delle norme anti-Covid; lo spazio sarà riscaldato ma ben areato, per cui vi invitiamo a portare un plaid o qualcosa di pesante, qualora dovesse essere più freddo.