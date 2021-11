"Un'altra scuola è possibile": stamane sciopero degli studenti all'Aquila

Il 19 novembre gli studenti dell’Unione Degli Studenti L’Aquila scenderanno in piazza a Collesapone alle ore 9.00 per lo sciopero della scuola: investimenti su diritto allo studio e trasporti, didattica alternativa e garanzia del benessere psicologico le maggiori rivendicazioni.

“Per l’ennesima volta siamo rientrati a scuola e tutte le carenze strutturali del nostro sistema educativo si sono mostrate - spiega Elettra Pace - scuole pericolanti, trasporti affollati e insufficienti, didattica nozionistica, diritto allo studio negato, sono solo alcuni dei motivi per i quali oggi le studentesse e gli studenti si sono mobilitati a L’Aquila e in tutto il paese”.

Ma le problematiche e le richieste dell’Unione Degli Studenti L’Aquila vanno ben oltre il tema del rientro: “Sono necessari investimenti per la scuola pubblica - aggiunge Giorgia D’Alessandro - in materia di trasporto pubblico, edilizia e diritto allo studio, ma non solo. E’ necessaria una riforma totale dell’istruzione, che sappia rinnovare la didattica e immaginare un nuovo modello di scuola inclusiva che sappia trasformare la società”.

L’edilizia scolastica, i trasporti, la didattica sono solo alcune delle tematiche al centro delle rivendicazione dell’Unione Degli Studenti L’Aquila, che trovano una cornice nel manifesto della Scuola Pubblica Abruzzese, frutto della campagna “Cantiere Scuola” e presentato pochi giorni fa a Pescara nello “Spazio 010” e in un incontro al Ministero Dell’Istruzione.

In piazza gli studenti non saranno soli: alle mobilitazioni parteciperanno anche diverse realtà del sociale, che hanno anche sottoscritto il Manifesto nazionale della scuola pubblica e il Manifesto abruzzese; tra queste: Arci, ActionAid, Legambiente, FLC, Libera, Priorità alla Scuola, Link - coordinamento universitario e Rete della Conoscenza.

Il corteo partirà dalle scuole di Collesapone e arriverà al parco del Castello dove si svolgerà il concentramento: è necessario cambiare la scuola per cambiare il sistema, e non c’è più tempo: siamo il futuro che si ribella”.