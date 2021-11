TSA apre la nuova stagione con "Gerico Innocenza Rosa" di Luana Rondinelli

Il Teatro Stabile d'Abruzzo apre la nuova stagione teatrale, al Ridotto del Teatro comunale, martedì 23 novembre alle 21:00 e, in replica, mercoledì 24 novembre, alle 17.30, con “Gerico Innocenza Rosa”, scritto e diretto da Luana Rondinelli, con una intensa e magnetica Valeria Solarino.

Lo spettacolo, coprodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo, Savà Produzioni Creative e Stefano Francioni Produzioni, racconta la storia di Vincenzo.

Nella casa di campagna che lo ha visto crescere e dove trova sempre conforto e libertà, Vincenzo narra il suo percorso di “transizione” alla madre e alla nonna attraverso un dialogo alla ricerca dell’amore e dell’affermazione della propria identità lontano da qualsiasi pregiudizio, per sentirsi finalmente amato e compreso. "Ognuno può rispecchiarsi in questo spettacolo – afferma l’autrice e regista Luana Rondinelli – e trovare il proprio modo per essere se stesso fino in fondo, senza pregiudizi che costringono ad essere altro, senza paure, con la consapevolezza che se l’accettazione parte dal nucleo familiare e dagli affetti autentici il percorso dell’affermazione della propria identità sarà più semplice".

Attraverso le parole e la direzione di Luana - sottolinea Valeria Solarino - "voglio dar vita alla lotta per l’affermazione della propria identità. Come un flusso di coscienza, il racconto tocca i momenti più dolorosi di questo percorso ma anche i ricordi più dolci e tutto questo ogni volta mi conquista e mi emoziona".

Uno spettacolo che parla di identità ma che vuole affrontare ogni tipo di discriminazione, una tematica quanto mai attuale trattata con delicatezza attraverso i racconti di Vincenzo che grazie alla nonna troverà la forza di fare il suo percorso di transizione per essere Innocenza Rosa.

Gli abbonamenti ed i biglietti si acquistano online attraverso il circuito I-Ticket al quale si può accedere dalla sezione dedicata “Botteghino online” del sito del TSA (www.teatrostabile.abruzzo.it) e sono con posti preassegnati e numerati; i cambi di turno saranno possibili solo in caso di disponibilità di posti. Si accede solo con Green Pass e mascherina. Per ogni informazione sono attivi i numeri del botteghino del TSA 0862 410956 – 3485247096 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 17,00.