Univaq: l'edificio A del Polo di Ingegneria intitolato a Giovanni Schippa

In occasione della giornata di studio dal titolo "Sostenibilità e transizione energetica: opportunità e prospettive per il territorio", l'edificio A del Polo di Ingegneria di Roio è stato intitolato al prof. Giovanni Schippa, storico rettore UnivAQ scomparso nel 2020.

Alla cerimonia hanno partecipato il rettore Edoardo Alesse e il direttore del DICEAA Pierluigi De Bernardinis.

La figura di Schippa, che fu preside della facoltà di Ingegneria dal 1971 al 1981 e rettore dell’Università dell’Aquila dal 1981 al 1996, è stata ricordata anche in apertura dei lavori del convegno da Luigi Bignardi e Roberto Volpe, rispettivamente rettore emerito e professore emerito UnivAQ.

Giovanni Schippa ci ha lasciato a fine novembre 2020, a 97 anni.

Nato a Perugia, l'infanzia trascorsa a Passignano sul Trasimeno, aveva studiato a Roma, laddove entrò nella Resistenza. Partigiano combattente col grado di sottotenente, laureatosi poi in Chimica, nel 1967 - per volere di Vincenzo Rivera - divenne Ordinario di Tecnologia dei materiali e Chimica applicata presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi dell'Aquila.

Laurea honoris causa in Ingegneria Chimica, ex presidente della Fondazione Carispaq, Medaglia d’oro del presidente della Repubblica per meriti nel campo della cultura e della scuola, Cavaliere di Gran Croce, autore di oltre cento libri e pubblicazioni scientifiche su riviste e atti di congressi nazionali e internazionali tutti dedicati alle problematiche della ricerca e della didattica universitaria, Giovanni Schippa è stata una delle personalità più rilevanti nella storia dell'Aquila, che aveva scelto come città d'adozione; un intellettuale coraggioso, figura d'indiscussa autorevolezza e prestigio, studioso appassionato e cultore delle nostre montagne.

A marzo 2019, l'Anpi dell'Aquila gli aveva conferito una tessera onoraria. Il 25 aprile 2019, l'ultimo in piazza, il partigiano aveva pronunciato parole che restano come un monito: "Il compito principale è quello di tramandare la memoria alle giovani generazioni, trasmettere quello che è stata la Resistenza, quello che ha rappresentanto, ricordando sempre che ha avuto un contributo di sangue non indifferente. Oggi la libertà è minacciata e c'è un clima che non mi piace".