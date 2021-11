"Doppia libidine coi fiocchi", L'Aquila aspetta Jerry Calà per il Black Friday cittadino. Biondi: "Artista caleidoscopico"

L'Aquila, "città plurale, nobile, aristocratica" che "non merita" Roberto Saviano e Zerocalcare, "carnevalate di sinistra", si prepara ad accogliere con entusiamo Jerry Calà, "ospite speciale del black friday in salsa aquilana, un campione assoluto della comicità all'italiana ma anche un artista caleidoscopico con tante qualità che spaziano dalla recitazione alla musica".

I virgolettati sono del sindaco della città, Pierluigi Biondi.

Doppia libidine coi fiocchi, verrebbe da dire.

Jerry Calà sarà l'ospite d'onore del 'black friday' che il Comune ha organizzato per venerdì 26 settembre in collaborazione con Confartigianato, Confesercenti, Conflavoro e Confcommercio. L'evento è stato presentato stamane, in conferenza stampa, dal primo cittadino e dal vicesindaco con delega al commercio Raffaele Daniele.

Una serie di iniziative animerà, sin dal pomeriggio, il centro città, tra eventi dedicati ai bambini, visite guidate e musica dal vivo per una giornata che vuole incentivare gli acquisti: il clou alle 21:30, in Piazza Duomo, con lo spettacolo al chiuso di una tensostruttura del comico e cabarettista.

Dopo aver ringraziato Marcello Di Giacomo, "che si è messo gratuitamente a disposizione dando un grosso contributo all’organizzazione dell’evento", il vice sindaco Daniele ha spiegato che verrà organizzata una caccia al tesoro per i più piccoli; Simone Cocciglia e Alessia Spezza, invece, racconteranno 'da dentro' la giornata con una campagna social tra interviste e curiosità. Si terranno, inoltre, dj set diffusi all'ora dell'aperitivo nelle zone della movida".

Che poi, tornando a Saviano e Zerocalcare: ma che fine hanno fatto i 750mila euro che erano stati destinati all'Aquila per l'organizzazione del Festival degli Incontri, l'evento clou del decennale poi saltato?