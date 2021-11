A Barisciano torna la tradizionale fiera di Santa Caterina, dopo l’arresto forzato dovuto alla pandemia per Covid19.

Quest’anno la fiera si svolgerà sabato 27 novembre in una veste rinnovata, dove verrà dato spazio alla vendita e alle degustazioni dei prodotti tipici locali, verrà realizzato un percorso per far conoscere da vicino gli animali da fattoria (mucche, capre, asini, pecore…) grazie alla collaborazione con gli allevatori del paese, verranno organizzati spettacoli di falconeria e laboratori di tintura della lana con gli scarti del raccolto dello zafferano.

I ragazzi della Proloco di Barisciano prepareranno castagne, zuppa di lenticchie e salsiccia, vino caldo e cioccolata calda utilizzando prodotti del territorio.

La giornata sarà allietata dalla musica dei Folkavacca.

Non mancheranno, comunque, le bancarelle che da sempre hanno animato le strade principali del paese. L’intento dell’amministrazione comunale è quello di ridare centralità a quella che era la fiera più importante tra i paesi della piana di Navelli poiché, oltre alla valenza religiosa, aveva importanza in ambito economico/commerciale.

È noto che durante la Fiera di Santa Caterina si svolgesse la cosiddetta “borsa dello zafferano”: i maggiori produttori di zafferano si riunivano nella piazza del paese e iniziava così l’asta che avrebbe fissato il prezzo dell’oro rosso che avrebbe condizionato l’intero mercato. La vendita dello zafferano dava quindi la possibilità ai contadini di acquistare sia le materie prime per prepararsi all’inverno, ormai alle porte, sia tutto ciò che concorreva a formare il corredo per le nozze delle future spose.

Si invitano coloro che parteciperanno all’evento a non creare assembramento e ad essere muniti di mascherina e Green Pass.