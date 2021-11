L'Aquila: ritorna il flash mob di Special Olympics

Video tutorial per il flashmob

In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, che ogni anno si celebra il 3 dicembre, Special Olympics Italia anticipa al 27 novembre le celebrazioni organizzando un flash mob in moltissime località in tutta Italia sensibilizzando sul tema dell’inclusione attraverso una semplice coreografia.

Anche L’Aquila, per l’ottavo anno consecutivo, si ritroverà sabato alle ore 16 alla villa Comunale con atleti, familiari, amici e sostenitori.

La partecipazione è aperta a tutti coloro i quali vorranno condividere un momento speciale in cui l’obiettivo è uno solo: ballare insieme agli Atleti Special Olympics.

Quest’anno si danzerà sulle note “Live is Life” di Opus, un inno alla vita che può essere interpretato anche come un ritorno “alla vita”, un ritorno agli eventi di Special Olympics.

È innegabile che Special Olympics sia una parte importante della vita di ogni atleta, familiare, volontario, coach. È innegabile che in ogni evento si crei un’atmosfera unica, si respiri semplicemente “vita” nella sua essenza più pura. “Special Olympics è vita”, lo sentiamo ripetere spesso dagli atleti che ne costituiscono l’anima.

Con questo evento si intendonop celebrare gli Atleti Special Olympics: la loro abilità nel dare sempre il meglio di sé, nello sport ed in ogni situazione.