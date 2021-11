L’Aquila, al via il 3 dicembre il festival Rai 'Cartoons on the Bay'

Riparte dall’Aquila il Cartoons on the Bay, il festival dell’animazione crossmediale e della tv dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da RaiCom in collaborazione con RayPlay.

Il Festival 2021, slittato a causa della pandemia, avrà quest’anno un’edizione dalle tre anime: digital, live e hybrid, con una programmazione streaming e sei giorni - dal 3 all’8 dicembre - di proiezioni in presenza per il pubblico del capoluogo come anticipazione di quello che sarà il programma di Cartoon on the Bay nella sua edizione estiva, ospitata interamente in Abruzzo tra L’Aquila e Pescara.

Anteprime nazionali e internazionali andranno a a illuminare lo schermo del Movieplex dell’Aquila: sei film in sei giorni in visione gratuita fino a esaurimento posti. Incontri dibattiti e grandi ospiti - come Tom Arnold, tra i protagonisti del film Ladri di Natale, e l’attore William Baldwin, tra i protagonisti del film d’animazione La Strega del Natale - arricchiranno la settimana di eventi live dedicati al cinema per ragazzi.

Contestualmente alle iniziative in presenza, ci sarà una ricca programmazione su tre diverse piattaforme, Cartoons on the Bay Channel, RaiPlay e MYmovies.it, che offriranno al pubblico e agli accreditati altrettante diverse tipologie di contenuti, dalle interviste con i protagonisti dell’animazione e del mondo dei linguaggi transmediali alle opere selezionati per i concorsi internazionali, il tutto organizzato con un palinsesto on demand.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dal direttore artistico dell’evento Roberto Generosi e dalla presidente di RaiCom Teresa De Santis, intervenuta in collegamento video.

“Il Festival targato Rai si aggiunge agli appuntamenti cittadini rivolti alle giovani generazioni dopo lo Stories Festival di Emalloru. L’obiettivo è allargare il pubblico degli eventi culturali a una platea più ampia, coinvolgendo soprattutto i giovanissimi”, ha detto il primo cittadino.

“Per l’Abruzzo sarà un momento di grande visibilità, con migliaia di presenze che animeranno non solo l’anticipazione in programma all’Aquila a partire dal 3 dicembre, ma anche l’edizione estiva che toccherà anche Pescara - le parole di Marsilio - Colgo l’occasione per lanciare un appello affinché la Rai ponga in essere progetti più duraturi in questa regione. Eventi come questo troveranno sempre l’attenzione delle istituzioni perché rappresentano un volano di crescita turistica, economica culturale e sociale”.

Invito subito raccolto dalla presidente Teresa De Santis. ”Ringrazio la Regione Abruzzo che ci ospita e tutta la città dell’Aquila, a cui intendiamo essere particolarmente vicini nella piena ripresa sociale e culturale post-sisma. Per questo saremmo ben lieti di concretizzare forme di progettualità più integrata, magari con uno spin off del festival da sviluppare proprio nel capoluogo di regione”.

“La crossmedialità è l’impostazione che abbiamo inteso dare al Festival - ha spiegato De Santis - Con le nuove modalità di organizzazione eventi che si sono affermate con la pandemia, la crossmedialità rappresenta la nuova frontiera, perché rende un prodotto spendibile contemporaneamente in più formati e su più piattaforme. Si tratta di un sistema già sperimentato con grande successo nell’edizione 2020, che ha fatto registrare numeri eccezionali per quanto riguarda gli accessi su RaiPlay e le ore di visione”.

Il programma degli appuntamenti al Movieplex L’Aquila

Inaugurazione dunque, il 3 dicembre con Trash, di Luca Della Grotta e Francesco Damano, animazione italiana incentrata sui temi ambientalisti che sta facendo il giro del mondo tre festival e vendite internazionali.

Il 4 dicembre è la volta di Wolfwalkers, film candidato sia all’Oscar che all’European Film Award come miglior film d’animazione, prodotto da Cartoon Saloon, la factory irlandese già studio dell’anno 2020 per Cartoons on the Bay.

Il 5 dicembre il pubblico dell’Aquila potrà accogliere i primi ospiti del festival. Il regista Francesco Cinquemani presenterà infatti Ladri di Natale in compagnia di uno dei protagonisti del film, Tom Arnold.

Il 6 dicembre una coppia famosissima, Tom&Jerry, divertirà i bambini in sala nella loro ultima avventura, in cui i due personaggi animati si inseguono senza esclusione di colpi in uno spazio live action.

Il 7 dicembre sarà la volta di Yaga & Lenny: The Walking Liberty, l’ultima creazione della MAD, factory napoletana vincitrice del David di Donatello come miglior produzione per Gatta Cenerentola e dell’EFA come miglior film d’animazione con L’arte delle felicità.

Gran finale l’8 dicembre con La strega di Natale, il secondo film diretto da Francesco Cinquemani che sarà questa volta accompagnato da William Baldwin e Cristina Moglia, protagonisti del film.