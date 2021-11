Ludoteca comunale, l'8 dicembre una iniziativa per il Natale

"Con la delibera approvata ieri dalla Giunta comunale si è inteso elaborare un progetto, che si svolgerà nella giornata dell'8 dicembre, che possa mettere in risalto la parte più genuina del Natale, quella cioè che rappresenta i valori profondi del dono spontaneo, della condivisione e dell'attenzione alla comunità in cui si vive, senza tralasciare il caratteristico sano divertimento che per i più piccoli è sempre un elemento distintivo di questo periodo".

A comunicarlo è l'assessore alle politiche sociali ed educative del Comune dell'Aquila, Francesco Cristiano Bignotti.

"Si tratta – osserva ancora Bignotti – di un qualcosa in più, che esula dal normale programma settimanale che si svolge nella ludoteca comunale, ma che si è ritenuto opportuno mettere in atto per aprire ancora di più la ludoteca stessa alla città e alle famiglie, dando sempre più una caratterizzazione di servizio ad ampio spettro che va dal contrasto alla povertà educativa, alla partecipazione e al sociale guardando a metodi educativi innovativi basati sul gioco".

È un'azion nata dalla collaborazione tra il Comune dell'Aquila e le associazioni, Brucaliffo, Fablab, Uisp, Nati nelle Note, Koinonia, che stanno attualmente gestendo il servizio di ludoteca comunale "e darà la possibilità ai bambini partecipanti di costruire con le proprie mani due giochi in legno di cui uno lo potranno portare a casa e l'altro verrà consegnato da Babbo Natale presso le case famiglie, oltre che donato ai bambini di nuclei familiari in difficoltà, così come segnalati dai servizi sociali dell'ente o dalle associazioni del territorio, come ad esempio le Caritas, regalando un sorriso a chi è in difficoltà”.

“Ulteriori informazioni - conclude l'assessore Bignotti – e le modalità di prenotazione all'evento secondo le norme covid saranno visibili suo consueti canali informativi e social della Ludoteca Comunale ‘Il Piccolo Mondo’."