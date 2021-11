L'Aquila, il 3 dicembre a CaseMatte la presentazione di "Umanità a perdere. Sindemia e resistenze"

Venerdi 3 dicembre, alle ore 18, lo spazio sociale di CaseMatte, all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, ospiterà la presentazione del libro “Umanità a perdere. Sindemia e resistenze” di Osservatorio sulla Repressione (Momo Edizioni, Roma 2021).

Il libro affronta i grandi temi del nostro tempo, come la pandemia, nel contesto del mondo liberista: “Siamo dentro un inferno neoliberista, che in questo momento storico, segnato da una immane paura, ha reso ben visibili i tratti di un domani già scritto, accelerando processi autoritari e securitari in atto. Alla paura e all'incertezza di futuro la risposta è più sicurezza, più controllo, più repressione. Con Umanità a perdere, prende avvio un esperimento di riflessione e analisi collettiva che si compone di suggestioni e idee per essere parte di una battaglia culturale e politica epocale che generi conflitto e pratiche di resistenza”, si legge nella quarta di copertina.

Interverranno Nunzio D’Erme e Renato Di Caccamo, tra gli autori del volume.

A termine dell’incontro ci sarà un aperitivo sociale di autofinanziamento.

L’iniziativa si svolgerà nel totale rispetto delle norme anti-Covid.