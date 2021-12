Barattelli, riprende l’attività dell’istituzione Coro di Voci Bianche

Dopo circa due anni di stop forzato a causa dell’emergenza Covid, la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” annuncia la ripresa dell’attività formativa e concertistica del Coro di Voci Bianche e del Gruppo Vocale Giovanile.

Pertanto, sono state riaperte le iscrizioni per il 2022. Unici requisiti richiesti sono: essere intonati e amare il meraviglioso mondo della musica. Si può accedere al Coro di Voci Bianche se si ha un’età compresa tra gli 8 ed i 16 anni, per il Gruppo Vocale Giovanile, invece, l’età richiesta va dai 17 ai 27 anni. Cantare in coro è gioia di stare insieme, condividere esperienze ed emozioni, stringere amicizie e relazioni importanti per la vita.

L’invito, rivolto a genitori, nonni e a tutta la comunità educante, è quello di indirizzare i giovanissimi, figli e nipoti, a partecipare alle attività formative corali organizzate dall’istituzione Coro di Voci Bianche e dal Gruppo Vocale Giovanile della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

Il Coro di Voci Bianche, fondato nel 1997, è oggi una delle realtà più conosciute nel mondo corale giovanile con una densa attività sia legata alla stessa Società Aquilana dei Concerti che autonoma con la partecipazione a prestigiosi festival e rassegne in Italia. Le formazioni sono dirette dal M° Stefano Baiocco.

Tutte le informazioni presso gli uffici della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” allo 0862.24262, dal lunedì al venerdì (ore 10-13 e 15-16.30).