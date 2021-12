Calascio, il 4 dicembre la presentazione dell’ultimo libro di Luisa Ferrari

Sabato 4 dicembre a Calascio, nella chiesa di San Leonardo alle 15,30, ci sarà un incontro con la scrittrice Luisa Ferrari autrice di “Cadaveri e tacchi a spillo” e di altri libri gialli.

Nell’ultimo volume della Ferrari l’indagine del commissario Aurelio Baldanzi (al centro delle storie raccontate dall’autrice) si snoda fra L’Aquila e Rocca Calascio.

Nel corso dell’incontro ci sarà l’intervento del paleopatologo Luca Ventura.

Luisa Ferrari è nata nel 1971. L’amore per la paleopatologia l’ha spinta a scegliere la tesi in Anatomia patologica a Genova e poi la specializzazione sempre in Anatomia patologica a Torino. Tra le mura dello storico istituto torinese è stata subito affascinata dal vecchio museo, custode di antichi reperti polverosi che attendevano giusto riconoscimento.

Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato “Cadaveri e tacchi a spillo” la “Villa dei cadaveri” e il racconto “Il nano di Venezia” nell’antologia “I luoghi del noir”.