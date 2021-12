Un grande dicembre al MAXXI L'Aquila

Con i suoi oltre 16 mila visitatori nei primi sei mesi di attività, il MAXXI L’Aquila ha preparato un dicembre di grandi novità.

Nasce dalla virtuosa esperienza del MAXXI di Roma, la proposta MAXXI in Famiglia, il ciclo di laboratori per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni che permetteranno a grandi e piccoli di scoprire il museo sperimentando insieme e condividendo l’esperienza creativa. I laboratori, realizzati in collaborazione con HARP - Associazione di promozione sociale, si terranno nel mese di dicembre tutti i sabato e domenica alle 16 ma sono previsti anche appuntamenti nei giorni di apertura straordinaria: l’8 dicembre e poi nel periodo festivo dal 27 al 30 dicembre e dal 3 al 9 gennaio.

Il primo Laboratorio, Favole per un MAXXI Natale non poteva che essere dedicato alla scoperta delle opere presenti in museo. Dopo una divertente visita nelle sale del MAXXI L'Aquila, adulti e bambini, insieme all'educatore museale, rielaboreranno le opere osservate utilizzando i materiali a disposizione per scrivere e illustrare la propria favola di Natale ispirata alle opere del MAXXI. L’appuntamento è per sabato 4, domenica 5 e mercoledì 8 dicembre alle 16. È possibile prenotarsi su www.maxxilaquila.art/xxxxxx. Costo: €5 a bambino, gratuito per l'adulto accompagnatore previo acquisto del biglietto di ingresso ridotto al museo. Necessario il Green pass.

Il calendario completo delle attività sul sito maxxilaquila.art.

Torna anche questa settimana l’appuntamento con i Libri grazie al sostegno di BPER Banca. Giovedì 2 dicembre alle 18 verrà presentato il volume L’alba dei nuovi dèi dei filosofi Andrea Colamedici e Maura Gancitano. Un viaggio dalla Grecia antica ai big data per svelare come nei momenti di crisi e trasformazione come quello che stiamo vivendo, la filosofia possa aiutare a rispondere alle domande più urgenti. Per questo gli autori mettono in comunicazione il nostro presente con l’Atene del V secolo a.C. e interrogano i pensatori dell’età classica, ma non solo, sui temi del dibattito contemporaneo. Socrate e Platone, testimoni del tramonto del mondo mitico e dell’affermazione della scrittura sull’oralità, diventano così guide nella grande trasformazione in atto con l’avanzata del digitale, che sta nuovamente rivoluzionando la comunicazione, il linguaggio e le strutture sociali, sancendo l’alba di nuovi dèi. La filosofia, dunque, non solo può aiutarci a comprendere meglio il presente, ma anche a reinventarlo.

L’ingresso all’evento è gratuito su prenotazione per partecipare è necessario essere in possesso del biglietto del museo (gratuito per i residente nei Comuni della regione Abruzzo fino al 31/12/2021) e del Green Pass.

Le novità continueranno nelle prossime settimane a partire dall’apertura straordinaria di mercoledì 8 dicembre giorno in cui si terrà l’inaugurazione dell’“Omaggio a Marcello Mariani” con l’allestimento di un’opera dell’artista aquilano in museo e con la creazione di un percorso nel centro storico della città alla scoperta dei suoi lavori realizzato grazie alla collaborazione di Fondazione Carispaq, Fondazione Giorgio de Marchis, Università degli Studi dell’Aquila e Banca BPER. Cassa Depositi e Prestiti è sponsor dell’iniziativa che ha ricevuto il patrocinio del Comune dell’Aquila.

E ancora, parte nella stessa giornata la campagna promozionale per le My MAXXI, la membership card del museo MAXXI che garantisce ai possessori un accesso illimitato e preferenziale alle due sedi del Museo e riserva condizioni agevolate a tutti i nuovi programmi culturali, alle attività didattiche e agli eventi. In vista del Natale, eccezionalmente, presso la biglietteria di Palazzo Ardinghelli sarà possibile acquistare la card a prezzi promozionali.

Nella stessa giornata saranno disponibili visite guidate a pagamento al museo e sarà possibile visionare Planeta Amazônia, slideshow del maestro della fotografia Antonio Salgado che presenta una serie di paesaggi dell'Amazzonia brasiliana: queste immagini integrano quelle esposte nella mostra Amazônia adesso al MAXXI di Roma creando così una rappresentazione molto articolata della foresta.