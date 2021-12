Cittadinanza onoraria a Sabatini, Laurini (Lions Club): "Grazie al Comune per aver sposato la nostra proposta"

“Ci riempie d’orgoglio aver appreso che l’amministrazione comunale dell’Aquila ha accolto la nostra proposta di conferire la cittadinanza onoraria al professor Francesco Sabatini, eminente linguista, filologo e presidente onorario dell’Accademia della Crusca”.

Lo dichiara Massimiliano Laurini, presidente del Lions Club L’Aquila.

“Ringraziamo il Comune - prosegue Laurini - che ha inteso dare corpo a una nostra volontà ben precisa. Il club, con questa iniziativa, ha voluto rendere omaggio a una figura di primissimo piano della cultura italiana che ha dimostrato una vicinanza concreta alla città, attraverso numerose iniziative di valore e progetti di respiro nazionale che hanno dato lustro all’intero territorio. Ci è sembrata un’iniziativa doverosa e significativa. Siamo molto felici che sia stata sposata appieno e senza indugi. Attendiamo ora il pronunciamento del consiglio comunale in quella che, ne siamo certi, sarà una giornata memorabile per la storia recente della nostra città. E’ grazie a iniziative come queste che il club ribadisce e valorizza la propria mission sociale, a sostegno dell’Aquila, del suo territorio, della valorizzazione delle sue eccellenze e della crescita morale e culturale”.