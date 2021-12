Univaq, primo convegno bilaterale Italia-Taiwan su materiali cristallini innovativi

Il Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche (DSFC) dell’Università degli Studi dell’Aquila organizza il primo convegno bilaterale Italia-Taiwan su materiali cristallini innovativi, in collaborazione con il Ministero di Scienza e Tecnologia (MOST, Taiwan), il consorzio di Taiwan sui materiali cristallini emergenti, l’Ambasciata di Taiwan in Italia, l’Ufficio Italiano Promozione Economica, Commerciale e Culturale a Taipei (IETCPO), e l’associazione di scambio scientifico Italia-Taiwan (ITASEA).

Il Convegno si svolgerà il 9 e 10 dicembre 2021 in modalità telematica e avrà come obiettivo principale quello di stimolare la collaborazione scientifica trai i due paesi su tematiche relative ai materiali innovativi e le loro potenziali applicazioni.

Il programma scientifico prevede varie relazioni su invito tenute da fisici, chimici, ingegneri appartenenti a rinomate istituzioni italiane e taiwanesi. Durante l’evento saranno discusse in dettaglio le possibilità offerte dai materiali cristallini di nuova generazione per applicazioni nella fotonica, optoelettronica, scienze delle superfici, nanotecnologie, fisica delle particelle e per il trattamento delle acque.