Al teatro Nobel per la Pace arriva Xmas Arts: quattro appuntamenti nei prossimi weekend

Per augurarsi buone feste Arti e Spettacolo ha organizzato Xmas Arts, 4 appuntamenti nello Spazio Nobelperlapace di San Demetrio Ne’ Vestini nei prossimi weekend di dicembre.

Si parte sabato 11 dicembre alle 19 con replica domenica 12 dicembre alle 16: la Compagnia Bottega degli Apocrifi porterà in scena Nel bosco addormentato, uno spettacolo adatto a tutte le età, liberamente ispirato a Charles Perrault, ai fratelli Grimm, a Tahar Ben Jelloun, a Giambattista Basile, a Italo Calvino e a tutti coloro che un giorno nel bosco hanno incontrato la Bella Addormentata e l’hanno raccontato. Un momento di teatro ricco di ironia, con musiche originali e videoanimazioni, capace di ribaltare i soliti caratteri delle figure fantastiche ai quali siamo abituati e dedicato ai temi dell’amore, della solitudine, dell’integrazione e della capacità di autodeterminarsi rispetto al destino che attraverso la ricchezza.

Il programma torna poi sabato 18 dicembre alle 19 con la doppia proiezione di Oltre la Memoria con la regia di Enzo Francesco Testa e con Oltre l’Oscurità di Davide Torriero Pompa: due video di breve durata. Il film-documentario “Oltre la memoria" co-prodotto dall'associazione culturale L'Altritalia e Enzo Francesco Testa con il supporto del Comune di Lanciano e la sezione ANPI di Lanciano "Trentino La Barba" è una storia di coraggio, di sacrificio, di lotta, di amore per la libertà; non una semplice ricostruzione storica di quanto accaduto nei giorni dell'insurrezione, ma un lavoro di salvaguardia di una memoria condivisa, pensato per i giovani e le future generazioni che restituisce a tutti il valore di una storia locale, per farla diventare universale e senza tempo. Ed è proprio a tale scopo che la regia di Enzo Francesco Testa e la sceneggiatura di Davide Torriero Pompa scelgono di contestualizzare visivamente i luoghi degli eventi con i disegni animati di Daniele De Luca, sovrapponendo la realtà di oggi con la realtà della memoria. Ad armonizzare tra loro i vari linguaggi visivi, la colonna sonora originale composta da Stefano Barone e montata da Angelo Scogno per concludere con un intervento di musica tradizionale interpretato da Paola Ceroli e Stefano Di Matteo. Ancora la resistenza partigiana al centro della seconda opera video in programma per la serata Oltre l’Oscurità di Davide Torriero Pompa, ambientato nel 1943: Il fascismo è caduto. I nazisti dominano l’intera nazione e gli alleati sono lontani. Un gruppo di partigiani cerca di difendere il proprio paese. Un semplice portaordini viene inviato per un’importante missione: bloccare l’avanzata dei rinforzi nemici. Atmosfera completamente diversa per l’ultimo appuntamento in programma.

Domenica 19 dicembre alle 18, sul palco dello Spazio Nobelperlapace un appassionante viaggio nella migliore musica italiana e internazionale con la smart band Il Gusto delle Cose tour formata da Carlo Cantelmi, voce, piano e tastiere, Sara Bernardi voce, Marcello Chella alle chitarre, Filippo Blasetti al basso e contrabbasso, Gianfranco Ciaccia alla batteria e alle percussioni. Il concerto è realizzato in collaborazione con Musicaviva, Tecall Eventi e con la scuola di musica Icarus.

Per assistere agli spettacoli è necessario il super green pass e obbligatorio l’uso della mascherina. I

biglietti possono essere acquistati in prevendita presso la libreria Polarville in Via Castello 49, oppure presso lo Spazio Nobelperlapace.

Per info e prenotazioni 348.6003614 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.