L'Aquila: Pinewood festival torna nel 2022, dal 15 al 17 luglio

Dopo il grande successo della scorsa edizione di settembre 2021 - che ha visto un grande pubblico partecipare con entusiasmo ai concerti dei più interessanti autori della nuova scena musicale italiana - Pinewood Festival torna per la sua quarta edizione dal 15 al 17 luglio 2022 con tre giorni di musica dal vivo a L’Aquila.

In collaborazione con Vivo Concerti, il Pinewood si riconferma come uno degli eventi musicali più importanti del centro Italia.

Dal 10 dicembre si potrà acquistare su pinewoodfestival.eu un abbonamento Early Bird Christmas Box, una box esclusiva in versione limitata contenente alcuni gadget che portano il marchio del Pinewood Festival.

Per tutte le info di biglietteria: www.pinewoodfestival.eu

Nato tre anni fa, il Pinewood Festival vuole proporre finalmente qualcosa di nuovo e fresco in una realtà socio-urbana che negli ultimi anni, dopo il terremoto, ha avuto non pochi problemi a ripartire. Per questo il Pinewood Festival si propone come un festival a misura d’uomo, con più palchi ma senza sovrapposizione fra le numerose esibizioni, e che permette di stare a stretto contatto con gli artisti senza dover perdere neanche un minuto dei live.

Nel corso delle passate edizioni e spin-off ha ospitato un notevole numero di artisti, tra i quali nomi del calibro di Gazzelle, Frah Quintale, Willie Payote, Francesca Michielin, Pinguini Tattici Nucleari, Franco 126, Ariete, Massimo Pericolo, Coma_Cose, Canova, Psicologi, Fulminacci, Margherita Vicario, Myss Keta, Fast Animals and Slow Kids, Giorgio Poi, Pop X, Nu Guinea, Speranza, Night Skinny.