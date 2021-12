L'Aquila: visita del governatore del Distretto 2090 del Rotary

Il governatore del Distretto 2090 (Umbria, Marche, Molise e Abruzzo), Gioacchino Minelli, ha fatto visita ieri ai club Rotary L'Aquila e L'Aquila Gran Sasso d'Italia.

Ingegnere civile, socio del Rotary club di Gubbio dal 1984, Minelli negli anni ha ricoperto tutte le cariche dirigenziali del club, di cui è stato presidente nel 1996-97 e nel 2020-2021.

Una giornata impegnativa e densa di incontri e confronti. Infatti il governatore, accompagnato dai presidenti dei club cittadini, Antonio Di Stefano e Luisa Di Laura, in mattinata è stato ricevuto dalle massime autorità civili e religiose della città. Nel pomeriggio poi si è svolta la riunione con i direttivi dei club cittadini e i presidenti delle commissioni per approfondire e affrontare temi e progetti da realizzare nei prossimi mesi.

La giornata si è conclusa presso la Magione Papale con l’incontro con tutti i soci dei club, presenti anche il vice sindaco Raffaele Daniele e la deputata Stefania Pezzopane, durante il quale il governatore ha illustrato le linee guida delle attività del Rotary international.

Minelli ha sottolineato come migliorare l’azione dei club a favore del territorio allargando la portata della sfera d’azione in società, migliorando le capacità di adattamento alle mutate realtà e sensibilità della società. Rilevante poi l'intervento della consorte del governatore, la signora Lisa che ha voluto sensibilizzare i presenti sulla necessità di potenziare le azioni per affrontare e sostenere quanti sono impegnati nella difficile battaglia contro l'autismo.