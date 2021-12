“La Danza in festa per Telethon”, L’Aquila risponde alla maratona di solidarietà per aiutare la ricerca

Torna Telethon.

Torna in presenza la maratona di solidarietà che raccoglie fondi a favore della ricerca.

Per la trentaduesima edizione, che coinvolgerà moltissime città d’Italia dal 12 al 19 dicembre prossimi, all’Aquila sarà protagonista la danza proprio domenica 19 dicembre, a partire dalle 16 presso il Ridotto del Teatro Comunale, con La Danza in festa per Telethon.

Lo spettacolo, organizzato da Katia Salute, raccoglierà fondi per la ricerca contro la Distrofia Muscolare ed altre malattie genetiche con l’obiettivo di far passare un messaggio culturale di impegno ed aiuto alla ricerca come dovere civico.

Sul palco si alterneranno i bambini della scuola Dottrina Cristiana, che con la sua direttrice Suor Daniela ha risposto con entusiasmo alla richiesta di partecipazione, preparati dalle maestre Katia Salute e Claudia Nappo; i ragazzi della scuola di danza Revolution, guidati entusiasticamente da Paolo Lepidi e Alessia Pilolli e poi gli atleti della danza aerea dello Sporting Fly con Ilenia Sciotti Gratti e Stefano Centi; infine la ginnastica ritmica del club Sensazione di Movimento di Roberta Iannamorelli e le danze medio orientali con Midia Nazad.

Insieme a Katia Salute, presenterà la giornalista Angela Ciano.

Sponsor ufficiale della manifestazione è la BNL - Gruppo BNP Paribas filiale dell’Aquila, la cui direttrice Stefania Di Fiore ha aderito immediatamente all’iniziativa.